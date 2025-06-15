15 июня 2025

В Екатеринбург прилетел глава федерального минздрава Мурашко

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мурашко для Свердловской области не чужой человек - он родился в Екатеринбурге
Михаил Мурашко для Свердловской области не чужой человек - он родился в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбург с рабочим визитом прилетел глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, одна из целей его визита связана с проектом Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества.

"В повестке несколько тем, одна из них — НИИ ОММ", — поделился собеседник. В 2023-м вокруг института, где разрабатывают высокие технологии по родовспоможению и принимают сложные роды, разворачивалась мощная интрига. Старейший роддом, который находится в подчинении у Минздрава РФ и который является единственным такого рода от Урала до Дальнего Востока, хотели перепрофилировать и передать под управление региона. Тогда федеральное финансирование уходило бы на два других подобных центра. Но статус института удалось сохранить.

В ближайшие годы будет построен новый корпус НИИ ОММ - в рамках большого медкластера в "Академическом". Этот проект особенно важен для властей, его даже представляли в Совете Федерации.

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В Екатеринбург с рабочим визитом прилетел глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, одна из целей его визита связана с проектом Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества. "В повестке несколько тем, одна из них — НИИ ОММ", — поделился собеседник. В 2023-м вокруг института, где разрабатывают высокие технологии по родовспоможению и принимают сложные роды, разворачивалась мощная интрига. Старейший роддом, который находится в подчинении у Минздрава РФ и который является единственным такого рода от Урала до Дальнего Востока, хотели перепрофилировать и передать под управление региона. Тогда федеральное финансирование уходило бы на два других подобных центра. Но статус института удалось сохранить. В ближайшие годы будет построен новый корпус НИИ ОММ - в рамках большого медкластера в "Академическом". Этот проект особенно важен для властей, его даже представляли в Совете Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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