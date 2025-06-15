В Екатеринбург прилетел глава федерального минздрава Мурашко

В Екатеринбург с рабочим визитом прилетел глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, одна из целей его визита связана с проектом Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества.
"В повестке несколько тем, одна из них — НИИ ОММ", — поделился собеседник. В 2023-м вокруг института, где разрабатывают высокие технологии по родовспоможению и принимают сложные роды, разворачивалась мощная интрига. Старейший роддом, который находится в подчинении у Минздрава РФ и который является единственным такого рода от Урала до Дальнего Востока, хотели перепрофилировать и передать под управление региона. Тогда федеральное финансирование уходило бы на два других подобных центра. Но статус института удалось сохранить.
В ближайшие годы будет построен новый корпус НИИ ОММ - в рамках большого медкластера в "Академическом". Этот проект особенно важен для властей, его даже представляли в Совете Федерации.
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