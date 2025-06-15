Звезда устроит концерт на самой высокой горной точке Свердловской области

На международном марафоне «Конжак 2025», который пройдет под Карпинском (Свердловская область), выступит Андрей Державин — лидер группы «Сталкер». Об этом сообщает управляющий администрацией Северного управленческого округа Александр Вервейн.
«Как и обещал, вместе с членами оргкомитета продумываем все до мелочей, в том числе культурную программу. Своим творчеством участников и гостей марафона порадует известный певец, музыкант, композитор и лидер группы „Сталкер“ Андрей Державин. Андрей Владимирович подарит свои лучшие хиты. Верю, что для многих встреча с ним станет одним из запоминающихся моментов марафона», — написал Вервейн в своих соцсетях.
«Конжак» — это международное соревнование по скайраннингу. Оно проводится ежегодно в первую субботу июля на горе Конжаковский камень (высота 1569 м) — наивысшей точке Свердловской области. В этом году мероприятие пройдет 5 июля. Участникам будет необходимо преодолеть 42 км по горной местности. Ведущим станет спортивный журналист Дмитрий Губерниев.
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