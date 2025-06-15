15 июня 2025

ЭКСПО за сотни миллионов починит пожарные системы перед «Иннопромом»

«Екатеринбург-ЭКСПО» потратит 306 млн рублей на ремонт системы пожаротушения
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы должны завершить к марту 2026 года
Работы должны завершить к марту 2026 года Фото:

Уральский выставочный центр (УВЦ) планирует отремонтировать системы пожаротушения в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» за 306 млн рублей перед международной выставкой «Иннопром-2025». Итоги аукциона по выбору подрядчика подведут в начале июля, следует из данных на портале госзакупок.

В закупочной документации отмечено, что работы включают обновление автоматики пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, а также автоматики дымоудаления и автономных систем газового пожаротушения. Кроме того, рядом с выставочными залами и конгресс-центром появится серверная для операторов связи.

В первую очередь новое оборудование установят в выставочных павильонах №3 и №4. Завершить все работы планируется к марту 2026 года.

В пресс-службе ЭКСПО URA.RU рассказали, что такая сумма связана с большим объемом работ — менять пожарные системы будут на площади 99 тысяч кв. м. «Это запланированные работы, связанные с истечением срока полезного использования систем пожарной безопасности», — уточнили в пресс-службе.

Международная промышленная выставка пройдет с 7 по 10 июля. В этом году ее страной-партнером станет Саудовская Аравия, у нее же будет и самая большая экспозиция — более 1,5 тысяч «квадратов».

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Уральский выставочный центр (УВЦ) планирует отремонтировать системы пожаротушения в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» за 306 млн рублей перед международной выставкой «Иннопром-2025». Итоги аукциона по выбору подрядчика подведут в начале июля, следует из данных на портале госзакупок. В закупочной документации отмечено, что работы включают обновление автоматики пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, а также автоматики дымоудаления и автономных систем газового пожаротушения. Кроме того, рядом с выставочными залами и конгресс-центром появится серверная для операторов связи. В первую очередь новое оборудование установят в выставочных павильонах №3 и №4. Завершить все работы планируется к марту 2026 года. В пресс-службе ЭКСПО URA.RU рассказали, что такая сумма связана с большим объемом работ — менять пожарные системы будут на площади 99 тысяч кв. м. «Это запланированные работы, связанные с истечением срока полезного использования систем пожарной безопасности», — уточнили в пресс-службе. Международная промышленная выставка пройдет с 7 по 10 июля. В этом году ее страной-партнером станет Саудовская Аравия, у нее же будет и самая большая экспозиция — более 1,5 тысяч «квадратов».
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© Служба новостей «URA.RU»
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