Полуторагодовалая девочка покрылась сыпью после купания в свердловской реке

В Свердловской области полуторагодовалая девочка покрылась зудящими красными пятнами после купания на берегу реки возле санатория. Ребенок играл в заливе, заросшем водорослями, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
«На следующий день после купания у малышки появилась обильная зудящая сыпь в виде красных пятен и узелков по всему телу, особенно выраженная под купальником и на бедрах. Отдых пришлось прервать», — сказали в ведомстве.
Врач-дерматовенеролог диагностировал церкариоз и назначил препараты. Со временем состояние малышки улучшилось, сыпь и зуд прошли.
Главврач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Марина Уфимцева пояснила, что церкариоз не опасен для жизни, но вызывает сильный дискомфорт. Заболевание часто принимают за аллергию, и к врачам обращаются преимущественно в тяжелых случаях. В течение купального сезона в регионе фиксируется несколько десятков подобных эпизодов.
При появлении высыпаний и зуда после купания необходимо сразу обратиться к врачу. Специалисты рекомендуют избегать купания в сильно заросших и слабо проточных водоемах, чтобы снизить риск заражения.
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