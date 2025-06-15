15 июня 2025

Полуторагодовалая девочка покрылась сыпью после купания в свердловской реке

© Служба новостей «URA.RU»
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Отпуск семьи сорвался из-за заражения девочки
Отпуск семьи сорвался из-за заражения девочки Фото:

В Свердловской области полуторагодовалая девочка покрылась зудящими красными пятнами после купания на берегу реки возле санатория. Ребенок играл в заливе, заросшем водорослями, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

«На следующий день после купания у малышки появилась обильная зудящая сыпь в виде красных пятен и узелков по всему телу, особенно выраженная под купальником и на бедрах. Отдых пришлось прервать», — сказали в ведомстве.

Врач-дерматовенеролог диагностировал церкариоз и назначил препараты. Со временем состояние малышки улучшилось, сыпь и зуд прошли.

Главврач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Марина Уфимцева пояснила, что церкариоз не опасен для жизни, но вызывает сильный дискомфорт. Заболевание часто принимают за аллергию, и к врачам обращаются преимущественно в тяжелых случаях. В течение купального сезона в регионе фиксируется несколько десятков подобных эпизодов.

При появлении высыпаний и зуда после купания необходимо сразу обратиться к врачу. Специалисты рекомендуют избегать купания в сильно заросших и слабо проточных водоемах, чтобы снизить риск заражения.

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В Свердловской области полуторагодовалая девочка покрылась зудящими красными пятнами после купания на берегу реки возле санатория. Ребенок играл в заливе, заросшем водорослями, рассказали в пресс-службе регионального минздрава. «На следующий день после купания у малышки появилась обильная зудящая сыпь в виде красных пятен и узелков по всему телу, особенно выраженная под купальником и на бедрах. Отдых пришлось прервать», — сказали в ведомстве. Врач-дерматовенеролог диагностировал церкариоз и назначил препараты. Со временем состояние малышки улучшилось, сыпь и зуд прошли. Главврач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Марина Уфимцева пояснила, что церкариоз не опасен для жизни, но вызывает сильный дискомфорт. Заболевание часто принимают за аллергию, и к врачам обращаются преимущественно в тяжелых случаях. В течение купального сезона в регионе фиксируется несколько десятков подобных эпизодов. При появлении высыпаний и зуда после купания необходимо сразу обратиться к врачу. Специалисты рекомендуют избегать купания в сильно заросших и слабо проточных водоемах, чтобы снизить риск заражения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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