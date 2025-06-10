Екатеринбурженки поборются за звание самой длинноволосой красавицы

В Екатеринбурге проведут конкурс красоты «Уральская Краса — длинная коса»

11 июня 2025 в 11:36 Размер текста - 17 +

Участницами станут горожанки всех возрастов Фото: Марина Молдавская © URA.RU В Екатеринбурге и пригороде в День России (отмечается 12 июня) запланировано множество бесплатных мероприятий. Среди интересных — встреча с космонавтом Сергеем Прокопьевым, конкурс красоты, фестиваль ретроавтомобилей и многое другое. Чем заняться в праздничный день — в афише URA.RU. Исторический сквер Акция «Хором славим Россию и город!» по традиции соберет полторы тысячи человек. Солисты исполнят песни в честь 80-летия Победы и Года защитника Отечества, аккомпанировать будут гражданские и военные оркестры, выступление пройдет на ступенях к памятнику основателям Екатеринбурга Татищева и де Геннина. Здесь же со стороны колледжа имени Ползунова пройдет кулинарная акция «Русская каша — матушка наша!». Начало мероприятий — в 12:00. Парк Маяковского В ЦПКиО в 16:30 покажут историческую реконструкцию «Говорит Урал!», ее посвятят артистам, музыкантам, литераторам, которые жили в Свердловске в годы Великой Отечественной войны. Следом в 18:00 пройдет концерт под открытым небом. На сцене выступят обладатели почетного звания «Ведущий творческий коллектив города Москвы», вокальный квартет «Девчата», группа «Аюшка» и ансамбль народных инструментов «Изумруд». В 19:00 в Летнем театре представят спектакль-концерт «Салют, Победа!». Вход на все мероприятия свободный. Окружной Дом офицеров На площадке проведут концерт в честь праздника. В программе — патриотические, народные песни и танцы, романсы и эстрадные номера, выступления лауреатов международных конкурсов. Праздник проведут в концертном зале в 15:00, вход свободный. ТРЦ Veer Mall В Атриуме пройдет ежегодный конкурс «Уральская Краса — длинная коса». Участницы от 5 лет до 50 лет будут соревноваться в толщине и длине косы. Жюри определит победительниц в номинациях «Маленькая краса — длинная коса», «Юная краса — длинная коса», «Мудрая краса — длинная коса»,«Самая длинная коса»,«Самая толстая коса» (учитывается толщина косы) и «Уральская краса — длинная коса 2025». Мероприятие пройдет с 15:00 до 18:00, вход свободный. Музеи В День России горожане смогут посетить ряд музеев бесплатно. В списке числятся: мультимедийный парк «Россия — моя история», Музей природы, Музей истории и археологии Урала, Музей истории Екатеринбурга, Водонапорная башня, креативный кластер «Л52», краеведческий музей им. Клера. Посетителей ждут с 11:00 до 18:00. Сад Нурова На площадке проведут многочасовой музыкальный марафон. К участию приглашаются все желающие: необходимо лишь зарегистрироваться и сыграть одно или два произведения. Начало концерта — в 14:00, вход свободный. Музейный комплекс в Верхней Пышме В честь праздника здесь пройдет «Авторетрофестиваль». Гости смогут посмотреть на автомобили, которые приедут со всей страны, послушать выступление музыкальных коллективов, поучаствовать в фигурно-физкультурном вождении на ретроавтомобилях и мотоциклах. Начало в 10:00. Также в Планетарии проведут встречу с космонавтом Сергеем Прокопьевым и презентацию книги «Покорители космоса. Сергей Прокопьев», начало в 13:00. Вход на все мероприятия свободный. «Лето на заводе» в Сысерти Посетителей ждут кинопоказы, живая музыка, театральные выступления, экскурсии, арт-терапия, мастер-классы, летние игры налужайке, будет работать фудкорт. Начало — в 12:00, вход — 250 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге и пригороде в День России (отмечается 12 июня) запланировано множество бесплатных мероприятий. Среди интересных — встреча с космонавтом Сергеем Прокопьевым, конкурс красоты, фестиваль ретроавтомобилей и многое другое. Чем заняться в праздничный день — в афише URA.RU. Акция «Хором славим Россию и город!» по традиции соберет полторы тысячи человек. Солисты исполнят песни в честь 80-летия Победы и Года защитника Отечества, аккомпанировать будут гражданские и военные оркестры, выступление пройдет на ступенях к памятнику основателям Екатеринбурга Татищева и де Геннина. Здесь же со стороны колледжа имени Ползунова пройдет кулинарная акция «Русская каша — матушка наша!». Начало мероприятий — в 12:00. Парк Маяковского В ЦПКиО в 16:30 покажут историческую реконструкцию «Говорит Урал!», ее посвятят артистам, музыкантам, литераторам, которые жили в Свердловске в годы Великой Отечественной войны. Следом в 18:00 пройдет концерт под открытым небом. На сцене выступят обладатели почетного звания «Ведущий творческий коллектив города Москвы», вокальный квартет «Девчата», группа «Аюшка» и ансамбль народных инструментов «Изумруд». В 19:00 в Летнем театре представят спектакль-концерт «Салют, Победа!». Вход на все мероприятия свободный. На площадке проведут концерт в честь праздника. В программе — патриотические, народные песни и танцы, романсы и эстрадные номера, выступления лауреатов международных конкурсов. Праздник проведут в концертном зале в 15:00, вход свободный. В Атриуме пройдет ежегодный конкурс «Уральская Краса — длинная коса». Участницы от 5 лет до 50 лет будут соревноваться в толщине и длине косы. Жюри определит победительниц в номинациях «Маленькая краса — длинная коса», «Юная краса — длинная коса», «Мудрая краса — длинная коса»,«Самая длинная коса»,«Самая толстая коса» (учитывается толщина косы) и «Уральская краса — длинная коса 2025». Мероприятие пройдет с 15:00 до 18:00, вход свободный. В День России горожане смогут посетить ряд музеев бесплатно. В списке числятся: мультимедийный парк «Россия — моя история», Музей природы, Музей истории и археологии Урала, Музей истории Екатеринбурга, Водонапорная башня, креативный кластер «Л52», краеведческий музей им. Клера. Посетителей ждут с 11:00 до 18:00. На площадке проведут многочасовой музыкальный марафон. К участию приглашаются все желающие: необходимо лишь зарегистрироваться и сыграть одно или два произведения. Начало концерта — в 14:00, вход свободный. В честь праздника здесь пройдет «Авторетрофестиваль». Гости смогут посмотреть на автомобили, которые приедут со всей страны, послушать выступление музыкальных коллективов, поучаствовать в фигурно-физкультурном вождении на ретроавтомобилях и мотоциклах. Начало в 10:00. Также в Планетарии проведут встречу с космонавтом Сергеем Прокопьевым и презентацию книги «Покорители космоса. Сергей Прокопьев», начало в 13:00. Вход на все мероприятия свободный. Посетителей ждут кинопоказы, живая музыка, театральные выступления, экскурсии, арт-терапия, мастер-классы, летние игры налужайке, будет работать фудкорт. Начало — в 12:00, вход — 250 рублей.