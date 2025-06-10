10 июня 2025

Екатеринбурженки поборются за звание самой длинноволосой красавицы

В Екатеринбурге проведут конкурс красоты «Уральская Краса — длинная коса»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фан-зона в ЦПКиО Маяковского. Матч Россия - Испания. Екатеринбург, россия, патриотизм, коса, русская красавица, флаг россии
Участницами станут горожанки всех возрастов Фото:

В Екатеринбурге и пригороде в День России (отмечается 12 июня) запланировано множество бесплатных мероприятий. Среди интересных — встреча с космонавтом Сергеем Прокопьевым, конкурс красоты, фестиваль ретроавтомобилей и многое другое. Чем заняться в праздничный день — в афише URA.RU.

Исторический сквер

Акция «Хором славим Россию и город!» по традиции соберет полторы тысячи человек. Солисты исполнят песни в честь 80-летия Победы и Года защитника Отечества, аккомпанировать будут гражданские и военные оркестры, выступление пройдет на ступенях к памятнику основателям Екатеринбурга Татищева и де Геннина. Здесь же со стороны колледжа имени Ползунова пройдет кулинарная акция «Русская каша — матушка наша!». Начало мероприятий — в 12:00.

Парк Маяковского

В ЦПКиО в 16:30 покажут историческую реконструкцию «Говорит Урал!», ее посвятят артистам, музыкантам, литераторам, которые жили в Свердловске в годы Великой Отечественной войны. Следом в 18:00 пройдет концерт под открытым небом. На сцене выступят обладатели почетного звания «Ведущий творческий коллектив города Москвы», вокальный квартет «Девчата», группа «Аюшка» и ансамбль народных инструментов «Изумруд». В 19:00 в Летнем театре представят спектакль-концерт «Салют, Победа!». Вход на все мероприятия свободный.

Окружной Дом офицеров

На площадке проведут концерт в честь праздника. В программе — патриотические, народные песни и танцы, романсы и эстрадные номера, выступления лауреатов международных конкурсов. Праздник проведут в концертном зале в 15:00, вход свободный.

ТРЦ Veer Mall

В Атриуме пройдет ежегодный конкурс «Уральская Краса — длинная коса». Участницы от 5 лет до 50 лет будут соревноваться в толщине и длине косы. Жюри определит победительниц в номинациях «Маленькая краса — длинная коса», «Юная краса — длинная коса», «Мудрая краса — длинная коса»,«Самая длинная коса»,«Самая толстая коса» (учитывается толщина косы) и «Уральская краса — длинная коса 2025». Мероприятие пройдет с 15:00 до 18:00, вход свободный.

Музеи

В День России горожане смогут посетить ряд музеев бесплатно. В списке числятся: мультимедийный парк «Россия — моя история», Музей природы, Музей истории и археологии Урала, Музей истории Екатеринбурга, Водонапорная башня, креативный кластер «Л52», краеведческий музей им. Клера. Посетителей ждут с 11:00 до 18:00.

Сад Нурова

На площадке проведут многочасовой музыкальный марафон. К участию приглашаются все желающие: необходимо лишь зарегистрироваться и сыграть одно или два произведения. Начало концерта — в 14:00, вход свободный.

Музейный комплекс в Верхней Пышме

В честь праздника здесь пройдет «Авторетрофестиваль». Гости смогут посмотреть на автомобили, которые приедут со всей страны, послушать выступление музыкальных коллективов, поучаствовать в фигурно-физкультурном вождении на ретроавтомобилях и мотоциклах. Начало в 10:00. Также в Планетарии проведут встречу с космонавтом Сергеем Прокопьевым и презентацию книги «Покорители космоса. Сергей Прокопьев», начало в 13:00. Вход на все мероприятия свободный.

«Лето на заводе» в Сысерти

Посетителей ждут кинопоказы, живая музыка, театральные выступления, экскурсии, арт-терапия, мастер-классы, летние игры налужайке, будет работать фудкорт. Начало — в 12:00, вход — 250 рублей.

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В Екатеринбурге и пригороде в День России (отмечается 12 июня) запланировано множество бесплатных мероприятий. Среди интересных — встреча с космонавтом Сергеем Прокопьевым, конкурс красоты, фестиваль ретроавтомобилей и многое другое. Чем заняться в праздничный день — в афише URA.RU. Акция «Хором славим Россию и город!» по традиции соберет полторы тысячи человек. Солисты исполнят песни в честь 80-летия Победы и Года защитника Отечества, аккомпанировать будут гражданские и военные оркестры, выступление пройдет на ступенях к памятнику основателям Екатеринбурга Татищева и де Геннина. Здесь же со стороны колледжа имени Ползунова пройдет кулинарная акция «Русская каша — матушка наша!». Начало мероприятий — в 12:00. Парк Маяковского В ЦПКиО в 16:30 покажут историческую реконструкцию «Говорит Урал!», ее посвятят артистам, музыкантам, литераторам, которые жили в Свердловске в годы Великой Отечественной войны. Следом в 18:00 пройдет концерт под открытым небом. На сцене выступят обладатели почетного звания «Ведущий творческий коллектив города Москвы», вокальный квартет «Девчата», группа «Аюшка» и ансамбль народных инструментов «Изумруд». В 19:00 в Летнем театре представят спектакль-концерт «Салют, Победа!». Вход на все мероприятия свободный. На площадке проведут концерт в честь праздника. В программе — патриотические, народные песни и танцы, романсы и эстрадные номера, выступления лауреатов международных конкурсов. Праздник проведут в концертном зале в 15:00, вход свободный. В Атриуме пройдет ежегодный конкурс «Уральская Краса — длинная коса». Участницы от 5 лет до 50 лет будут соревноваться в толщине и длине косы. Жюри определит победительниц в номинациях «Маленькая краса — длинная коса», «Юная краса — длинная коса», «Мудрая краса — длинная коса»,«Самая длинная коса»,«Самая толстая коса» (учитывается толщина косы) и «Уральская краса — длинная коса 2025». Мероприятие пройдет с 15:00 до 18:00, вход свободный. В День России горожане смогут посетить ряд музеев бесплатно. В списке числятся: мультимедийный парк «Россия — моя история», Музей природы, Музей истории и археологии Урала, Музей истории Екатеринбурга, Водонапорная башня, креативный кластер «Л52», краеведческий музей им. Клера. Посетителей ждут с 11:00 до 18:00. На площадке проведут многочасовой музыкальный марафон. К участию приглашаются все желающие: необходимо лишь зарегистрироваться и сыграть одно или два произведения. Начало концерта — в 14:00, вход свободный. В честь праздника здесь пройдет «Авторетрофестиваль». Гости смогут посмотреть на автомобили, которые приедут со всей страны, послушать выступление музыкальных коллективов, поучаствовать в фигурно-физкультурном вождении на ретроавтомобилях и мотоциклах. Начало в 10:00. Также в Планетарии проведут встречу с космонавтом Сергеем Прокопьевым и презентацию книги «Покорители космоса. Сергей Прокопьев», начало в 13:00. Вход на все мероприятия свободный. Посетителей ждут кинопоказы, живая музыка, театральные выступления, экскурсии, арт-терапия, мастер-классы, летние игры налужайке, будет работать фудкорт. Начало — в 12:00, вход — 250 рублей.
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