Свердловский омбудсмен Мерзлякова сохранила важный статус

Омбудсмен Мерзлякова вошла в комиссию по помилованию свердловских заключенных

16 июня 2025 в 11:03 Размер текста - 17 +

Татьяна Мерзлякова вошла в комиссию по помилованию (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Татьяна Мерзлякова, занимающая пост уполномоченного по правам человека в Свердловской области, была включена в состав региональной комиссии по вопросам помилования. Соответствующий указ был подписан и размещен на официальных ресурсах. По словам омбудсмена, участие в работе комиссии представителей различных профессиональных и общественных сфер — правозащитников, военных, культурных и религиозных деятелей — обеспечивает более широкий общественный контроль и способствует объективному рассмотрению поступающих ходатайств. «Такой подход повышает уровень доверия к институту помилования и способствует защите прав лиц, отбывающих наказание», — отметила Мерзлякова в беседе с URA.RU. Всего в состав комиссии вошли 15 человек. Помимо Мерзляковой среди членов комиссии числятся ветеран специальной военной операции Дмитрий Фалалеев, ветеран Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Британов, руководитель Березовского психоневрологического интерната Георгий Губанков, народная артистка России, актриса Екатеринбургского театра юного зрителя Светлана Замараева, а также протоиерей Екатеринбургской епархии отец Фома (в миру — Эрик Абель) и ряд других представителей различных сфер деятельности. Региональная комиссия по помилованию осуществляет рассмотрение обращений осужденных граждан с просьбой о помиловании. По итогам рассмотрения заявлений комиссия формирует заключения, которые направляются главе субъекта — как правило, губернатору. После этого документы поступают на рассмотрение президенту России, который принимает окончательное решение о помиловании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Татьяна Мерзлякова, занимающая пост уполномоченного по правам человека в Свердловской области, была включена в состав региональной комиссии по вопросам помилования. Соответствующий указ был подписан и размещен на официальных ресурсах. По словам омбудсмена, участие в работе комиссии представителей различных профессиональных и общественных сфер — правозащитников, военных, культурных и религиозных деятелей — обеспечивает более широкий общественный контроль и способствует объективному рассмотрению поступающих ходатайств. «Такой подход повышает уровень доверия к институту помилования и способствует защите прав лиц, отбывающих наказание», — отметила Мерзлякова в беседе с URA.RU. Всего в состав комиссии вошли 15 человек. Помимо Мерзляковой среди членов комиссии числятся ветеран специальной военной операции Дмитрий Фалалеев, ветеран Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Британов, руководитель Березовского психоневрологического интерната Георгий Губанков, народная артистка России, актриса Екатеринбургского театра юного зрителя Светлана Замараева, а также протоиерей Екатеринбургской епархии отец Фома (в миру — Эрик Абель) и ряд других представителей различных сфер деятельности. Региональная комиссия по помилованию осуществляет рассмотрение обращений осужденных граждан с просьбой о помиловании. По итогам рассмотрения заявлений комиссия формирует заключения, которые направляются главе субъекта — как правило, губернатору. После этого документы поступают на рассмотрение президенту России, который принимает окончательное решение о помиловании.