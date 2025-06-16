Бард Олег Митяев приедет на «Ночь музыки» в Екатеринбург

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Митяев приезжал на «Ночь музыки» в прошлом году
Митяев приезжал на «Ночь музыки» в прошлом году Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

Бард Олег Митяев (автор песни «Как здорово», уроженец Челябинска) выступит на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Музыкант станет хедлайнером площадки Летнего театра в Парке Маяковского, рассказали в пресс-службе.

«Хедлайнер в Летнем театре Парка Маяковского — народный артист России Олег Митяев», — сказали представители фестиваля. Программа артиста пока не уточняется.

«Ночь музыки» в этом году пройдет 27 июня. Из хедлайнеров ожидаются Niletto, SQWOZ BAB, «АК-47», Максим Свобода, Кристина Кошелева, Billy`s Band, башкирская группа Ay Yola, Dose и многие другие.

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Бард Олег Митяев (автор песни «Как здорово», уроженец Челябинска) выступит на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Музыкант станет хедлайнером площадки Летнего театра в Парке Маяковского, рассказали в пресс-службе. «Хедлайнер в Летнем театре Парка Маяковского — народный артист России Олег Митяев», — сказали представители фестиваля. Программа артиста пока не уточняется. «Ночь музыки» в этом году пройдет 27 июня. Из хедлайнеров ожидаются Niletto, SQWOZ BAB, «АК-47», Максим Свобода, Кристина Кошелева, Billy`s Band, башкирская группа Ay Yola, Dose и многие другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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