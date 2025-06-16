Бард Олег Митяев приедет на «Ночь музыки» в Екатеринбург

Бард Олег Митяев (автор песни «Как здорово», уроженец Челябинска) выступит на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Музыкант станет хедлайнером площадки Летнего театра в Парке Маяковского, рассказали в пресс-службе.
«Хедлайнер в Летнем театре Парка Маяковского — народный артист России Олег Митяев», — сказали представители фестиваля. Программа артиста пока не уточняется.
«Ночь музыки» в этом году пройдет 27 июня. Из хедлайнеров ожидаются Niletto, SQWOZ BAB, «АК-47», Максим Свобода, Кристина Кошелева, Billy`s Band, башкирская группа Ay Yola, Dose и многие другие.
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