Движение трамваев и троллейбусов встало в центре Екатеринбурга

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Напряжение пропало на важном перекрестке (архивное фото)
Напряжение пропало на важном перекрестке (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 16 июня на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов порвалась контактная сеть, что привело к остановке десяти маршрутов трамваев и троллейбусов. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Оборвался провод, за этим последовало отключение напряжения. На место уже прибыли аварийные бригады», — сказал собеседник. На данный момент на месте стоят троллейбус №32 и трамваи №2, 3, 7, 8, 12, 14, 20, 21, 23.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге вечером 16 июня на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов порвалась контактная сеть, что привело к остановке десяти маршрутов трамваев и троллейбусов. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Оборвался провод, за этим последовало отключение напряжения. На место уже прибыли аварийные бригады», — сказал собеседник. На данный момент на месте стоят троллейбус №32 и трамваи №2, 3, 7, 8, 12, 14, 20, 21, 23. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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