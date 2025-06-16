Движение трамваев и троллейбусов встало в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге вечером 16 июня на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов порвалась контактная сеть, что привело к остановке десяти маршрутов трамваев и троллейбусов. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Оборвался провод, за этим последовало отключение напряжения. На место уже прибыли аварийные бригады», — сказал собеседник. На данный момент на месте стоят троллейбус №32 и трамваи №2, 3, 7, 8, 12, 14, 20, 21, 23.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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