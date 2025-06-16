Уральские боксеры завоевали четыре путевки на Чемпионат России

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Всего уральские спортсмены заработали 12 медалей
Всего уральские спортсмены заработали 12 медалей Фото:

Четыре уральских боксера завоевали путевки на Чемпионат России по итогам чемпионата Уральского федерального округа. Об этом URA.RU сообщили в Федерации бокса Свердловской области.

«Золото» в копилку сборной принесли: Виталий Потапов, Алексей Лазуков, Данил Шенхнет и Александр Дорофеев. Эти спортсмены не только завоевали медали, но и обеспечили себе путевки на Чемпионат России по боксу, — пояснили там. Соревнование пройдет в Екатеринбурге с 15 по 23 августа во Дворце игровых видов спорта.

На чемпионате УрФО выступили 18 представителей региона. В составе сборной Свердловской области спортсмены завоевали 12 медалей: четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых. Всего в соревнованиях приняли участие 155 боксеров.

Сборная Среднего Урала заняла на чемпионате УрФО второе общекомандное место. «Нам есть еще над чем работать, до чемпионата России остается два месяца. Сейчас у главного тренера сборной и ребят начнется большая работа по подготовке и работе над ошибками. Наша цель — завоевать минимум два золота и две бронзы на Чемпионате России», — отметил председатель правления Свердловской областной Федерации бокса Михаил Кайгородов. Свердловская область, как принимающая сторона, имеет право представить своих боксеров в каждой весовой категории Чемпионата России по боксу, поэтому за золото на главном боксерском соревновании страны поборются 13 свердловских спортсменов.

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Четыре уральских боксера завоевали путевки на Чемпионат России по итогам чемпионата Уральского федерального округа. Об этом URA.RU сообщили в Федерации бокса Свердловской области. «Золото» в копилку сборной принесли: Виталий Потапов, Алексей Лазуков, Данил Шенхнет и Александр Дорофеев. Эти спортсмены не только завоевали медали, но и обеспечили себе путевки на Чемпионат России по боксу, — пояснили там. Соревнование пройдет в Екатеринбурге с 15 по 23 августа во Дворце игровых видов спорта. На чемпионате УрФО выступили 18 представителей региона. В составе сборной Свердловской области спортсмены завоевали 12 медалей: четыре золотых, пять серебряных и три бронзовых. Всего в соревнованиях приняли участие 155 боксеров. Сборная Среднего Урала заняла на чемпионате УрФО второе общекомандное место. «Нам есть еще над чем работать, до чемпионата России остается два месяца. Сейчас у главного тренера сборной и ребят начнется большая работа по подготовке и работе над ошибками. Наша цель — завоевать минимум два золота и две бронзы на Чемпионате России», — отметил председатель правления Свердловской областной Федерации бокса Михаил Кайгородов. Свердловская область, как принимающая сторона, имеет право представить своих боксеров в каждой весовой категории Чемпионата России по боксу, поэтому за золото на главном боксерском соревновании страны поборются 13 свердловских спортсменов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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