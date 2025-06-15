15 июня 2025

В Екатеринбурге третьи сутки не могут найти бесследно пропавшую девочку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочку не видели с 14 июня (архивное фото)
Девочку не видели с 14 июня (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге объявили в розыск 13-летнюю Ксению Антропову, которая пропала 14 июня. Искать девочку вышли волонтеры и силовики, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

«Телосложение среднее, серые глаза, черные волосы до плеч. На момент пропажи была одета в черную футболку, серые шорты, белые кроссовки и черную кепку», — пояснили в сообществе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Розыском пропавшей занимается отдел полиции №14 УМВД России по Екатеринбургу. Сообщить информацию о местонахождении девочки можно по телефону (343)356-42-14 или 112, 102.

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В Екатеринбурге объявили в розыск 13-летнюю Ксению Антропову, которая пропала 14 июня. Искать девочку вышли волонтеры и силовики, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Телосложение среднее, серые глаза, черные волосы до плеч. На момент пропажи была одета в черную футболку, серые шорты, белые кроссовки и черную кепку», — пояснили в сообществе отряда в соцсети «ВКонтакте». Розыском пропавшей занимается отдел полиции №14 УМВД России по Екатеринбургу. Сообщить информацию о местонахождении девочки можно по телефону (343)356-42-14 или 112, 102.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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