В Екатеринбурге объявили в розыск 13-летнюю Ксению Антропову, которая пропала 14 июня. Искать девочку вышли волонтеры и силовики, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».
«Телосложение среднее, серые глаза, черные волосы до плеч. На момент пропажи была одета в черную футболку, серые шорты, белые кроссовки и черную кепку», — пояснили в сообществе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Розыском пропавшей занимается отдел полиции №14 УМВД России по Екатеринбургу. Сообщить информацию о местонахождении девочки можно по телефону (343)356-42-14 или 112, 102.
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