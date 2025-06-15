Свердловчанина посадили в тюрьму за миллионный долг ребенку

В Качканаре (Свердловская область) осудили 47-летнего мужчину за неоднократную неуплату алиментов на содержание ребенка. Он накопил долгов на 997 тысяч рублей. Следующие полгода должник проведет в колонии, рассказали URA.RU в прокуратуре.
«В судебном заседании осужденный вину в совершенном преступлении не признал, пояснил, что не считает нужным оплачивать алименты. Качканарский горсуд назначил виновному наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима», — пояснили там. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ.
Отец был обязан ежемесячно перечислять четверть своего дохода на содержание ребенка. Однако он не стал официально трудоустраиваться и не пытался погасить задолженность. В декабре 2023-го его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение и назначили обязательные работы на 20 часов, но после этого мужчина продолжил уклоняться от долгов.
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