Губернатор Моор объявил о начале многомиллиардного инвестиционного проекта

Компания «Русинвест» построит в Тюмени товарный парк нефтепродуктов стоимостью в 4 миллиарда рублей

14 декабря 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Инвестиции в проект составят 4 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени построят товарный парк нефтепродуктов: он станет масштабным инвестпроектом компании «Русинвест» и правительства Тюменской области. Об этом в своем telegram-канале сообщает губернатор региона Александр Моор. Стоимость проекта — четыре миллиарда рублей. «Совместно с компанией „Русинвест“ приступаем к реализации масштабного инвестиционного проекта. Компания построит в районе Старого Тобольского тракта товарный парк нефтепродуктов, он расположится рядом с „Тюменским нефтеперерабатывающим заводом“. Будут созданы новые рабочие места, а региональный бюджет пополнится налогами», — рассказал Александр Моор в своем telegram-канале. Объем инвестиций, вложенный в нефтепарк, составит четыре миллиарда рублей, при этом землю под него компания получит за один рубль. Строительство планируют завершить к 2025 году.

В Тюмени построят товарный парк нефтепродуктов: он станет масштабным инвестпроектом компании «Русинвест» и правительства Тюменской области. Об этом в своем telegram-канале сообщает губернатор региона Александр Моор. Стоимость проекта — четыре миллиарда рублей. «Совместно с компанией „Русинвест“ приступаем к реализации масштабного инвестиционного проекта. Компания построит в районе Старого Тобольского тракта товарный парк нефтепродуктов, он расположится рядом с „Тюменским нефтеперерабатывающим заводом“. Будут созданы новые рабочие места, а региональный бюджет пополнится налогами», — рассказал Александр Моор в своем telegram-канале. Объем инвестиций, вложенный в нефтепарк, составит четыре миллиарда рублей, при этом землю под него компания получит за один рубль. Строительство планируют завершить к 2025 году.