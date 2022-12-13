Губернатор Моор объявил о начале многомиллиардного инвестиционного проекта

В Тюмени построят товарный парк нефтепродуктов: он станет масштабным инвестпроектом компании «Русинвест» и правительства Тюменской области. Об этом в своем telegram-канале сообщает губернатор региона Александр Моор. Стоимость проекта — четыре миллиарда рублей.
«Совместно с компанией „Русинвест“ приступаем к реализации масштабного инвестиционного проекта. Компания построит в районе Старого Тобольского тракта товарный парк нефтепродуктов, он расположится рядом с „Тюменским нефтеперерабатывающим заводом“. Будут созданы новые рабочие места, а региональный бюджет пополнится налогами», — рассказал Александр Моор в своем telegram-канале.
Объем инвестиций, вложенный в нефтепарк, составит четыре миллиарда рублей, при этом землю под него компания получит за один рубль. Строительство планируют завершить к 2025 году.
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В Тюмени построят товарный парк нефтепродуктов: он станет масштабным инвестпроектом компании «Русинвест» и правительства Тюменской области. Об этом в своем telegram-канале сообщает губернатор региона Александр Моор. Стоимость проекта — четыре миллиарда рублей. «Совместно с компанией „Русинвест“ приступаем к реализации масштабного инвестиционного проекта. Компания построит в районе Старого Тобольского тракта товарный парк нефтепродуктов, он расположится рядом с „Тюменским нефтеперерабатывающим заводом“. Будут созданы новые рабочие места, а региональный бюджет пополнится налогами», — рассказал Александр Моор в своем telegram-канале. Объем инвестиций, вложенный в нефтепарк, составит четыре миллиарда рублей, при этом землю под него компания получит за один рубль. Строительство планируют завершить к 2025 году.