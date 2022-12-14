Тюменские власти объяснили увеличение вливаний в Рощино на полмиллиарда рублей

В аэропорту Рощино построят новый ангар за 1 млрд рублей

Общий объем трат на Рощино составит 1 млрд рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Увеличение расходов на аэропорт Рощино на 500 млн рублей позволит в долгосрочной перспективе прилечь в бюджет Тюменской области 22 млрд рублей налогов. Об этом заявил директор регионального департамента финансов Михаил Таранов, выступая 15 декабря на заседании Тюменской облдумы. На выделенные средства планируется построить ангар для техобслуживания самолетов.

«В краткосрочной перспективе мы получим 15 новых рабочих мест. Если говорить о долгосрочной перспективе, то мы планируем получить в бюджет около 22 млрд рублей в течение 27 лет. Кроме того, повысится безопасность полетов и привлекательность Рощино для авиаперевозчиков», — объяснил Таранов необходимость трат.

Ранее URA.RU писало, что после увеличения общий объем вливаний в Рощино составит 1 млрд рублей. Часть этих средств — 250 млрд рублей — будет направлена в аэропорт по программе «Сотрудничество». Депутаты Тюменской облдумы поддержали предложение правительства региона.