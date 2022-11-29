Власти ЯНАО и Тюмени договорились профинансировать аэропорт Рощино

Половину из необходимых 500 млн рублей, которые хотят направить на строительство ангара для обслуживания самолетов в тюменском аэропорту Рощино, по предложению властей ЯНАО возьмут из средств программы «Сотрудничество». Об этом говорится в проекте закона, внесенном губернатором Александром Моором в Тюменскую областную думу.
«Законом „Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов“ предусмотрены инвестиции в 500 млн рублей, на строительство ангарного комплекса для техобслуживания двух воздушных судов в аэропорту Рощино. Требуется выделение еще 500 млн рублей. На основании предложения правительства ЯНАО 250 млн из них будут выделены в рамках госпрограммы „Сотрудничество“», — говорится в проекте, внесенном в областную думу губернатором Моором.
Как говорится в документе, ангарный комплекс в настоящее время готов более чем на 80%. Однако за время его строительства в цене выросли оборудование, металлоконструкции и материалы. В связи с этим и потребовалось дополнительное финансирование, а именно — увеличение ассигнований ровно в два раза.
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Половину из необходимых 500 млн рублей, которые хотят направить на строительство ангара для обслуживания самолетов в тюменском аэропорту Рощино, по предложению властей ЯНАО возьмут из средств программы «Сотрудничество». Об этом говорится в проекте закона, внесенном губернатором Александром Моором в Тюменскую областную думу. «Законом „Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов“ предусмотрены инвестиции в 500 млн рублей, на строительство ангарного комплекса для техобслуживания двух воздушных судов в аэропорту Рощино. Требуется выделение еще 500 млн рублей. На основании предложения правительства ЯНАО 250 млн из них будут выделены в рамках госпрограммы „Сотрудничество“», — говорится в проекте, внесенном в областную думу губернатором Моором. Как говорится в документе, ангарный комплекс в настоящее время готов более чем на 80%. Однако за время его строительства в цене выросли оборудование, металлоконструкции и материалы. В связи с этим и потребовалось дополнительное финансирование, а именно — увеличение ассигнований ровно в два раза.