Власти ЯНАО и Тюмени договорились профинансировать аэропорт Рощино

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Тюменский нефтегазовый форум. Тюмень, моор александр, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов (слева) и Александр Моор (справа) договорились о допфинансировании инвестпроекта по схеме 50 на 50 Фото:

Половину из необходимых 500 млн рублей, которые хотят направить на строительство ангара для обслуживания самолетов в тюменском аэропорту Рощино, по предложению властей ЯНАО возьмут из средств программы «Сотрудничество». Об этом говорится в проекте закона, внесенном губернатором Александром Моором в Тюменскую областную думу.

«Законом „Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов“ предусмотрены инвестиции в 500 млн рублей, на строительство ангарного комплекса для техобслуживания двух воздушных судов в аэропорту Рощино. Требуется выделение еще 500 млн рублей. На основании предложения правительства ЯНАО 250 млн из них будут выделены в рамках госпрограммы „Сотрудничество“», — говорится в проекте, внесенном в областную думу губернатором Моором.

Как говорится в документе, ангарный комплекс в настоящее время готов более чем на 80%. Однако за время его строительства в цене выросли оборудование, металлоконструкции и материалы. В связи с этим и потребовалось дополнительное финансирование, а именно — увеличение ассигнований ровно в два раза.

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Половину из необходимых 500 млн рублей, которые хотят направить на строительство ангара для обслуживания самолетов в тюменском аэропорту Рощино, по предложению властей ЯНАО возьмут из средств программы «Сотрудничество». Об этом говорится в проекте закона, внесенном губернатором Александром Моором в Тюменскую областную думу. «Законом „Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов“ предусмотрены инвестиции в 500 млн рублей, на строительство ангарного комплекса для техобслуживания двух воздушных судов в аэропорту Рощино. Требуется выделение еще 500 млн рублей. На основании предложения правительства ЯНАО 250 млн из них будут выделены в рамках госпрограммы „Сотрудничество“», — говорится в проекте, внесенном в областную думу губернатором Моором. Как говорится в документе, ангарный комплекс в настоящее время готов более чем на 80%. Однако за время его строительства в цене выросли оборудование, металлоконструкции и материалы. В связи с этим и потребовалось дополнительное финансирование, а именно — увеличение ассигнований ровно в два раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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