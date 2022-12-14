14 декабря 2022
13 декабря 2022

Востребованному детскому врачу в ЯНАО готовы платить до 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская поликлиника. Курган, ребенок, дети, детская поликлиника
В Губкинском ищут детского врача-эндокринолога Фото:

Детскому врачу-эндокринологу в Губкинском (ЯНАО) готовы платить до 200 000 рублей. Об этом URA.RU сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«В Губкинский требуется детский врач-эндокринолог на зарплату 180 000 — 200 000 рублей. Ищут специалиста с высшим медицинским образованием. Работодатель предлагает компенсацию аренды жилья», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что в сфере медицины сохраняется значительная нехватка персонала, а спрос вернулся на специалистов, востребованных в доковидные времена. «Аптечный сегмент столкнулся с ростом цен, снижением объемов продаж, замедлением роста выручки. Число офлайн-аптек оптимизируется, и это сказывается в первую очередь на максимальных зарплатных предложениях», — добавили в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Мужи врачам готовы платить до 250 тысяч рублей. Там требуются кардиолог, инфекционист и врач ультразвуковой диагностики,

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Детскому врачу-эндокринологу в Губкинском (ЯНАО) готовы платить до 200 000 рублей. Об этом URA.RU сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «В Губкинский требуется детский врач-эндокринолог на зарплату 180 000 — 200 000 рублей. Ищут специалиста с высшим медицинским образованием. Работодатель предлагает компенсацию аренды жилья», — говорится в сообщении. В компании также отметили, что в сфере медицины сохраняется значительная нехватка персонала, а спрос вернулся на специалистов, востребованных в доковидные времена. «Аптечный сегмент столкнулся с ростом цен, снижением объемов продаж, замедлением роста выручки. Число офлайн-аптек оптимизируется, и это сказывается в первую очередь на максимальных зарплатных предложениях», — добавили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Мужи врачам готовы платить до 250 тысяч рублей. Там требуются кардиолог, инфекционист и врач ультразвуковой диагностики,
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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