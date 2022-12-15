15 декабря 2022
14 декабря 2022

Путин рассказал о перспективах ключевой для Тюмени трассы

Владимир Путин: трасса М-12 объединит западные и восточные рубежи страны
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
По словам Владимира Путина, трасса позволит объединить западные и восточные рубежи страны Фото:

Строительство трассы М-12 позволит объединить западные и восточные рубежи страны, а также соединить крупнейшие российские города. Слова президента передает информационный центр правительства Тюменской области.

«В дальнейшем она соединит качественной дорогой Санкт-Петербург с городами Урала и Сибири: Екатеринбургом, Челябинском и Тюменью. Через Тольятти эта дорога выйдет на Казахстан, а на востоке получит прямой выход в Монголию и Китай», — передает слова президента инфоцентр.

Ранее агентство писало о том, строительство трассы М-12 до Тюмени будет завершено в 2024 году. Об этом заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил президенту России Владимиру Путину.

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Строительство трассы М-12 позволит объединить западные и восточные рубежи страны, а также соединить крупнейшие российские города. Слова президента передает информационный центр правительства Тюменской области. «В дальнейшем она соединит качественной дорогой Санкт-Петербург с городами Урала и Сибири: Екатеринбургом, Челябинском и Тюменью. Через Тольятти эта дорога выйдет на Казахстан, а на востоке получит прямой выход в Монголию и Китай», — передает слова президента инфоцентр. Ранее агентство писало о том, строительство трассы М-12 до Тюмени будет завершено в 2024 году. Об этом заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил президенту России Владимиру Путину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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