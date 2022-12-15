Путин рассказал о перспективах ключевой для Тюмени трассы

Владимир Путин: трасса М-12 объединит западные и восточные рубежи страны

16 декабря 2022 в 10:58 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Путина, трасса позволит объединить западные и восточные рубежи страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Строительство трассы М-12 позволит объединить западные и восточные рубежи страны, а также соединить крупнейшие российские города. Слова президента передает информационный центр правительства Тюменской области. «В дальнейшем она соединит качественной дорогой Санкт-Петербург с городами Урала и Сибири: Екатеринбургом, Челябинском и Тюменью. Через Тольятти эта дорога выйдет на Казахстан, а на востоке получит прямой выход в Монголию и Китай», — передает слова президента инфоцентр. Ранее агентство писало о том, строительство трассы М-12 до Тюмени будет завершено в 2024 году. Об этом заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил президенту России Владимиру Путину.

Строительство трассы М-12 позволит объединить западные и восточные рубежи страны, а также соединить крупнейшие российские города. Слова президента передает информационный центр правительства Тюменской области. «В дальнейшем она соединит качественной дорогой Санкт-Петербург с городами Урала и Сибири: Екатеринбургом, Челябинском и Тюменью. Через Тольятти эта дорога выйдет на Казахстан, а на востоке получит прямой выход в Монголию и Китай», — передает слова президента инфоцентр. Ранее агентство писало о том, строительство трассы М-12 до Тюмени будет завершено в 2024 году. Об этом заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил президенту России Владимиру Путину.