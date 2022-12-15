В ЯНАО станет больше мест, где можно выявить смертельное заболевание

16 декабря 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Дополнительный скрининг можно будет пройти в Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое Фото: Александр Мамаев © URA.RU С нового года в трех городах ЯНАО можно будет пройти дополнительный скрининг, чтобы выявить онкологические заболевания на ранней стадии. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона. «С 1 января 2023 года пройти дополнительный скрининг пациенты смогут в трех центрах амбулаторной онкологической помощи — в Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое. Программа по раннему выявлению онкозаболеваний успешно зарекомендовала себя в Салехарде, в связи с чем было принято решение расширить ее действие», — сказано в сообщении. Также в информации указано, что дополнительный скрининг рекомендуется жителям старше сорока лет. Из сообщения следует, что на процедуру будут направляться пациенты, которые проходят профосмотр или диспансеризацию. Ранее URA.RU сообщало, куда жители ЯНАО с онкологическими заболеваниями могут обратиться за медицинской помощью. Для них работают круглосуточные онкологические отделения в Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое.

С нового года в трех городах ЯНАО можно будет пройти дополнительный скрининг, чтобы выявить онкологические заболевания на ранней стадии. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона. «С 1 января 2023 года пройти дополнительный скрининг пациенты смогут в трех центрах амбулаторной онкологической помощи — в Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое. Программа по раннему выявлению онкозаболеваний успешно зарекомендовала себя в Салехарде, в связи с чем было принято решение расширить ее действие», — сказано в сообщении. Также в информации указано, что дополнительный скрининг рекомендуется жителям старше сорока лет. Из сообщения следует, что на процедуру будут направляться пациенты, которые проходят профосмотр или диспансеризацию. Ранее URA.RU сообщало, куда жители ЯНАО с онкологическими заболеваниями могут обратиться за медицинской помощью. Для них работают круглосуточные онкологические отделения в Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое.