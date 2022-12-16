16 декабря 2022
15 декабря 2022

Команда КВН из Ноябрьска поборется за «Кивина» в Сочи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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КВН, встреча выпускников. Екатеринбург, квн
Команда КВН из Ноябрьска стала чемпионом Арктической лиги (фото из архива) Фото:

Команда КВН из Ноябрьска стала чемпионом Арктической лиги «Клуба веселых и находчивых» в третий раз подряд. Этим она заслужила право на участие в музыкальном фестивале клуба, который пройдет в Сочи, сообщил директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.

«Приятные ребята из Ноябрьска в третий раз подряд забрали титул чемпионов нашей официальной Арктической лиги КВН. Победителей теперь ждет поездка на главный квн-фестиваль в Сочи, мы оплатим», — написал Наиль Хайруллин в Telegram.

Он особо отметил выступление команды КВН из Муравленко. После конкурса «Приветствие» зал стоя аплодировал команде — дебютанту.

Ранее URA.RU рассказало, что команда КВН из ЯНАО прошла в высшую лигу игры. Выступление команды «ИП Бондарев» из Надыма открыло фестиваль «Голосящий Кивин» в Светлогорске.

Команда из Ноябрьска с билетом на музыкальный фестиваль КВН в Сочи
Фото:

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Команда КВН из Ноябрьска стала чемпионом Арктической лиги «Клуба веселых и находчивых» в третий раз подряд. Этим она заслужила право на участие в музыкальном фестивале клуба, который пройдет в Сочи, сообщил директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин. «Приятные ребята из Ноябрьска в третий раз подряд забрали титул чемпионов нашей официальной Арктической лиги КВН. Победителей теперь ждет поездка на главный квн-фестиваль в Сочи, мы оплатим», — написал Наиль Хайруллин в Telegram. Он особо отметил выступление команды КВН из Муравленко. После конкурса «Приветствие» зал стоя аплодировал команде — дебютанту. Ранее URA.RU рассказало, что команда КВН из ЯНАО прошла в высшую лигу игры. Выступление команды «ИП Бондарев» из Надыма открыло фестиваль «Голосящий Кивин» в Светлогорске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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