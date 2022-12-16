Команда КВН из Ноябрьска стала чемпионом Арктической лиги «Клуба веселых и находчивых» в третий раз подряд. Этим она заслужила право на участие в музыкальном фестивале клуба, который пройдет в Сочи, сообщил директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.
«Приятные ребята из Ноябрьска в третий раз подряд забрали титул чемпионов нашей официальной Арктической лиги КВН. Победителей теперь ждет поездка на главный квн-фестиваль в Сочи, мы оплатим», — написал Наиль Хайруллин в Telegram.
Он особо отметил выступление команды КВН из Муравленко. После конкурса «Приветствие» зал стоя аплодировал команде — дебютанту.
Команда КВН из Ноябрьска стала чемпионом Арктической лиги «Клуба веселых и находчивых» в третий раз подряд. Этим она заслужила право на участие в музыкальном фестивале клуба, который пройдет в Сочи, сообщил директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин. «Приятные ребята из Ноябрьска в третий раз подряд забрали титул чемпионов нашей официальной Арктической лиги КВН. Победителей теперь ждет поездка на главный квн-фестиваль в Сочи, мы оплатим», — написал Наиль Хайруллин в Telegram. Он особо отметил выступление команды КВН из Муравленко. После конкурса «Приветствие» зал стоя аплодировал команде — дебютанту. Ранее URA.RU рассказало, что команда КВН из ЯНАО прошла в высшую лигу игры. Выступление команды «ИП Бондарев» из Надыма открыло фестиваль «Голосящий Кивин» в Светлогорске.