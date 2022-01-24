Команды из ХМАО и ЯНАО прошли в высшую лигу КВН

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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых). Екатеринбург, выступление, квн
Ямальцы и югорчане будут участвовать в высшей лиге КВН в 2022 году Фото:

Команда «ИП Бондарев» из Надыма (ЯНАО) прошла в высшую лигу КВН. Об этом сообщается в telegram-канале правительства округа.

«Ямальская команда „ИП Бондарев“ прошла в Высшую лигу КВН! Команда из Надыма уверенно и достойно показала себя на фестивале „КиВиН — 2022“. Теперь ребятам предстоит огромная работа по подготовке материала для Высшей лиги. Поздравляем и желаем успехов!» — говорится в telegram-канале «ЯМАЛ. Официально».

Как сообщается на официальном сайте КВН, в высшей лиге в 2022 году также будет выступать команда из Нягани (ХМАО) «Северяне». Ранее URA.RU сообщало, что обе команды — «ИП Бондарев» и «Северяне» вышли в полуфинал высшей лиги. Команды набрали почти равное количество баллов: ямальцы — 15 баллов, югорчане — 14,8.

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Команда «ИП Бондарев» из Надыма (ЯНАО) прошла в высшую лигу КВН. Об этом сообщается в telegram-канале правительства округа. «Ямальская команда „ИП Бондарев“ прошла в Высшую лигу КВН! Команда из Надыма уверенно и достойно показала себя на фестивале „КиВиН — 2022“. Теперь ребятам предстоит огромная работа по подготовке материала для Высшей лиги. Поздравляем и желаем успехов!» — говорится в telegram-канале «ЯМАЛ. Официально». Как сообщается на официальном сайте КВН, в высшей лиге в 2022 году также будет выступать команда из Нягани (ХМАО) «Северяне». Ранее URA.RU сообщало, что обе команды — «ИП Бондарев» и «Северяне» вышли в полуфинал высшей лиги. Команды набрали почти равное количество баллов: ямальцы — 15 баллов, югорчане — 14,8.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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