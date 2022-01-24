Команды из ХМАО и ЯНАО прошли в высшую лигу КВН

24 января 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

Ямальцы и югорчане будут участвовать в высшей лиге КВН в 2022 году Фото: Анна Майорова © URA.RU Команда «ИП Бондарев» из Надыма (ЯНАО) прошла в высшую лигу КВН. Об этом сообщается в telegram-канале правительства округа. «Ямальская команда „ИП Бондарев“ прошла в Высшую лигу КВН! Команда из Надыма уверенно и достойно показала себя на фестивале „КиВиН — 2022“. Теперь ребятам предстоит огромная работа по подготовке материала для Высшей лиги. Поздравляем и желаем успехов!» — говорится в telegram-канале «ЯМАЛ. Официально». Как сообщается на официальном сайте КВН, в высшей лиге в 2022 году также будет выступать команда из Нягани (ХМАО) «Северяне». Ранее URA.RU сообщало, что обе команды — «ИП Бондарев» и «Северяне» вышли в полуфинал высшей лиги. Команды набрали почти равное количество баллов: ямальцы — 15 баллов, югорчане — 14,8. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Команда «ИП Бондарев» из Надыма (ЯНАО) прошла в высшую лигу КВН. Об этом сообщается в telegram-канале правительства округа. «Ямальская команда „ИП Бондарев“ прошла в Высшую лигу КВН! Команда из Надыма уверенно и достойно показала себя на фестивале „КиВиН — 2022“. Теперь ребятам предстоит огромная работа по подготовке материала для Высшей лиги. Поздравляем и желаем успехов!» — говорится в telegram-канале «ЯМАЛ. Официально». Как сообщается на официальном сайте КВН, в высшей лиге в 2022 году также будет выступать команда из Нягани (ХМАО) «Северяне». Ранее URA.RU сообщало, что обе команды — «ИП Бондарев» и «Северяне» вышли в полуфинал высшей лиги. Команды набрали почти равное количество баллов: ямальцы — 15 баллов, югорчане — 14,8.