Юмористы из ХМАО заняли призовое место на фестивале КВН

Команды «Северяне» из Нягани (ХМАО) и «ИП Бондарев» из Надыма (ЯНАО) приняли участие в музыкальном фестивале КВН «Голосящий КиВиН 2022» в Светлогорске (Калининградская область). Югорчане заняли призовое место, сообщается в официальном telegram-канале КВН.
«Результаты фестиваля «Голосящий КиВиН 2022». Малый КиВиН в Темном: «Северяне», — указано в сообщении.
Ямальская команда не заняла призовое место, но открыла фестиваль. Об этом рассказал директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.
«Наши ипэшечки не взяли кивина в Светлогорске, но зато им доверили открыть фестиваль. Кто в теме, понимает, что на открывашку, в середину и на финал всегда ставят сильные и яркие команды. И как сложно первым работать на „холодный“ зал», — написал Хайруллин.
Ранее URA.RU сообщало, что команда «ИП Бондарев» из Надыма (ЯНАО) прошла в высшую лигу КВН. В высшей лиге в 2022 году также будет выступать команда из Нягани (ХМАО) «Северяне».
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Команды «Северяне» из Нягани (ХМАО) и «ИП Бондарев» из Надыма (ЯНАО) приняли участие в музыкальном фестивале КВН «Голосящий КиВиН 2022» в Светлогорске (Калининградская область). Югорчане заняли призовое место, сообщается в официальном telegram-канале КВН. «Результаты фестиваля «Голосящий КиВиН 2022». Малый КиВиН в Темном: «Северяне», — указано в сообщении. Ямальская команда не заняла призовое место, но открыла фестиваль. Об этом рассказал директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин. «Наши ипэшечки не взяли кивина в Светлогорске, но зато им доверили открыть фестиваль. Кто в теме, понимает, что на открывашку, в середину и на финал всегда ставят сильные и яркие команды. И как сложно первым работать на „холодный“ зал», — написал Хайруллин. Ранее URA.RU сообщало, что команда «ИП Бондарев» из Надыма (ЯНАО) прошла в высшую лигу КВН. В высшей лиге в 2022 году также будет выступать команда из Нягани (ХМАО) «Северяне».