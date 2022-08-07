Юмористы из ХМАО заняли призовое место на фестивале КВН

07 августа 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

Команды из Нягани и Надыма приняли участие в музыкальном фестиваля КВН «Голосящий КиВиН 2022» в Светлогорске (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Команды «Северяне» из Нягани (ХМАО) и «ИП Бондарев» из Надыма (ЯНАО) приняли участие в музыкальном фестивале КВН «Голосящий КиВиН 2022» в Светлогорске (Калининградская область). Югорчане заняли призовое место, сообщается в официальном telegram-канале КВН. «Результаты фестиваля «Голосящий КиВиН 2022». Малый КиВиН в Темном: «Северяне», — указано в сообщении. Ямальская команда не заняла призовое место, но открыла фестиваль. Об этом рассказал директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин. «Наши ипэшечки не взяли кивина в Светлогорске, но зато им доверили открыть фестиваль. Кто в теме, понимает, что на открывашку, в середину и на финал всегда ставят сильные и яркие команды. И как сложно первым работать на „холодный“ зал», — написал Хайруллин. Ранее URA.RU сообщало, что команда «ИП Бондарев» из Надыма (ЯНАО) прошла в высшую лигу КВН. В высшей лиге в 2022 году также будет выступать команда из Нягани (ХМАО) «Северяне».

Команды «Северяне» из Нягани (ХМАО) и «ИП Бондарев» из Надыма (ЯНАО) приняли участие в музыкальном фестивале КВН «Голосящий КиВиН 2022» в Светлогорске (Калининградская область). Югорчане заняли призовое место, сообщается в официальном telegram-канале КВН. «Результаты фестиваля «Голосящий КиВиН 2022». Малый КиВиН в Темном: «Северяне», — указано в сообщении. Ямальская команда не заняла призовое место, но открыла фестиваль. Об этом рассказал директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин. «Наши ипэшечки не взяли кивина в Светлогорске, но зато им доверили открыть фестиваль. Кто в теме, понимает, что на открывашку, в середину и на финал всегда ставят сильные и яркие команды. И как сложно первым работать на „холодный“ зал», — написал Хайруллин. Ранее URA.RU сообщало, что команда «ИП Бондарев» из Надыма (ЯНАО) прошла в высшую лигу КВН. В высшей лиге в 2022 году также будет выступать команда из Нягани (ХМАО) «Северяне».