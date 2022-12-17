17 декабря 2022

Шойгу облетел на вертолете группировку войск в зоне СВО

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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
Сергей Шойгу провел инспекцию войск в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на вертолете проинспектировал группировку войск, размещенную в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.

«Сергей Шойгу проинспектировал на вертолете группировку войск в районах проведения специальной военной операции», — передает заявление ведомства РИА Новости. Там добавили, что министр провел инспекцию в ходе поездки в Южный военный округ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Также в РФ с 21 сентября проходила частичная мобилизация среди граждан. Всего было мобилизовано 300 тысяч человек.

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Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на вертолете проинспектировал группировку войск, размещенную в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны. «Сергей Шойгу проинспектировал на вертолете группировку войск в районах проведения специальной военной операции», — передает заявление ведомства РИА Новости. Там добавили, что министр провел инспекцию в ходе поездки в Южный военный округ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Также в РФ с 21 сентября проходила частичная мобилизация среди граждан. Всего было мобилизовано 300 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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