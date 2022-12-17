Шойгу облетел на вертолете группировку войск в зоне СВО

Сергей Шойгу провел инспекцию войск в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на вертолете проинспектировал группировку войск, размещенную в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.
«Сергей Шойгу проинспектировал на вертолете группировку войск в районах проведения специальной военной операции», — передает заявление ведомства РИА Новости. Там добавили, что министр провел инспекцию в ходе поездки в Южный военный округ.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Также в РФ с 21 сентября проходила частичная мобилизация среди граждан. Всего было мобилизовано 300 тысяч человек.
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