Шойгу облетел на вертолете группировку войск в зоне СВО

18 декабря 2022 в 07:24 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу провел инспекцию войск в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на вертолете проинспектировал группировку войск, размещенную в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны. «Сергей Шойгу проинспектировал на вертолете группировку войск в районах проведения специальной военной операции», — передает заявление ведомства РИА Новости. Там добавили, что министр провел инспекцию в ходе поездки в Южный военный округ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Также в РФ с 21 сентября проходила частичная мобилизация среди граждан. Всего было мобилизовано 300 тысяч человек.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на вертолете проинспектировал группировку войск, размещенную в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны. «Сергей Шойгу проинспектировал на вертолете группировку войск в районах проведения специальной военной операции», — передает заявление ведомства РИА Новости. Там добавили, что министр провел инспекцию в ходе поездки в Южный военный округ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Также в РФ с 21 сентября проходила частичная мобилизация среди граждан. Всего было мобилизовано 300 тысяч человек.