Тюменцы часами не могут дозвониться до больниц и поликлиник

Жители Тюменской области не могут дозвониться до поликлиник, чтобы вызвать врача Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Заводоуковска часами не могут дозвониться в поликлинику, чтобы вызвать врача на дом. Об этом они рассказали в беседе с URA.RU. С такой же проблемой столкнулись жители Тобольска.

«Почувствовала признаки ОРВИ. Решила вызвать врача на дом. До поликлиники пришлось дозваниваться несколько часов: то линия занята, то просто не берут трубку», — сообщила жительница Заводоуковска в беседе с агентством.

Жители Тобольска также сообщают о сложностях при обращении в местную поликлинику по телефону. «Простудился и решил вызвать врача на дом, но так и не смог. Линия постоянно занята. В итоге бросил эту затею, и решил лечиться самостоятельно. Больничный лист оформлять не стал», — пояснил собеседник URA.RU.

В региональный департамент здравоохранения направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области резко ухудшилась ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Из-за этого в регионе были введены противоэпидемические ограничения. На этом фоне в местных аптеках начались проблемы с поставками противовирусных средств.