В ЯНАО 33% жителей загадали бы Деду Морозу прибавку к зарплате

19 декабря 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

«33% жителей ЯНАО хотели бы попросить у Деда Мороза повышения заработной платы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО 33% работающих жителей пожелали бы у Деда Мороза повышение заработной платы Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе HeadHunter. «33% жителей ЯНАО хотели бы попросить у Деда Мороза повышения заработной платы. Чаще всего об этом мечтают строители, работники транспорта и логистики, а также специалисты по управлению персоналом», — говорится в сообщении. Помимо этого в информации указано, что 21% сотрудников в качестве карьерного подарка от Деда Мороза хотели бы сменить профессию. В сообщении сказано, что больше всего жители желают освоить ИТ-сферу — 35%. Менее популярными занятиями у опрощенных стала логистика — 12%, маркетинг — 11%, искусство — 10%, медицину — 9%, финансы — 7%, строительство — 5%. Ранее URA.RU сообщало, что работодатели в ЯНАО сталкиваются с нехваткой специалистов. Их дефицит существует в медицинской, строительной сферах, а также в отрасли по добыче добыче сырья.

В ЯНАО 33% работающих жителей пожелали бы у Деда Мороза повышение заработной платы Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе HeadHunter. «33% жителей ЯНАО хотели бы попросить у Деда Мороза повышения заработной платы. Чаще всего об этом мечтают строители, работники транспорта и логистики, а также специалисты по управлению персоналом», — говорится в сообщении. Помимо этого в информации указано, что 21% сотрудников в качестве карьерного подарка от Деда Мороза хотели бы сменить профессию. В сообщении сказано, что больше всего жители желают освоить ИТ-сферу — 35%. Менее популярными занятиями у опрощенных стала логистика — 12%, маркетинг — 11%, искусство — 10%, медицину — 9%, финансы — 7%, строительство — 5%. Ранее URA.RU сообщало, что работодатели в ЯНАО сталкиваются с нехваткой специалистов. Их дефицит существует в медицинской, строительной сферах, а также в отрасли по добыче добыче сырья.