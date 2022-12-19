В Тюменской области стали чаще умирать младенцы

За 10 месяцев 2022 года в Тюменской области умерло на 6 младенцев больше, чем в 2021-м Фото: Илья Московец © URA.RU

За период с января по октябрь 2022 года в Тюменской области умерло 53 младенца, тогда как за аналогичный период 2021 года показатель был на шесть несовершеннолетних меньше. Об этом на своем сайте сообщает «Тюменьстат».

«Показатели естественного движения населения в Тюменской области. Январь — октябрь 2022 года. Число умерших детей в возрасте до одного года — 53», — говорится в отчете на сайте «Тюменьстата».

За аналогичный период 2021 года в регионе скончались 47 младенцев. При этом общая смертность населения была значительно выше — 14 129 человек в 2022 году против 17 370 в прошлом. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения области, ответ ожидается.

Ухудшились и ряд других показателей. Так, в Тюменской области выросло число разводов (6 533 против 5 743). Также снизилась рождаемость: за 10 месяцев на свет появились 14 881 детей, тогда как в 2021 году — 15 385.

Ранее URA.RU писало, что в 2021 году в Тюменской области скончались 150 детей. Чаще всего из жизни уходили младенцы. Медики назвали причины смерти малышей до года.