В Тюмени подвели итоги конкурса стартапов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Проекты студентов Тюменского государственного университета победили на конкурсе образовательной программы StartUp. Об этом сообщает официальный сайт вуза. Работа студентки Екатерины Фадеевой посвящена изготовлению экосвечей для тортов, а первокурсник Альберт Мухаметвалиев разработал программу адаптации для абитуриентов, которые приезжают учиться в Тюмень из других городов.

«Екатерина Фадеева, магистрант 1 курса направления „Менеджмент“, представила экспертам проект EF. Candles — изготовление экосвечей для тортов. Студентка получила грант на развитие своей идеи. Лучшим проектом по версии участников мероприятия также стала программа „В курсе“ Альберта Мухаметвалиева. Студент предлагает уникальные идеи, которые помогут абитуриентам из других населенных пунктов как можно быстрее адаптироваться к жизни в новом городе и учебе в университете», — сообщает официальный сайт ТюмГУ.

Там добавили, что над разработкой бизнес-проектов студенты работали на протяжении двух месяцев. Образовательный курс StartUp был организован по программе молодежного предпринимательства Тюменской области «Я в деле».

Создание доступной системы высшего образования — одна из целей правительства России. Сбалансированная система воспитания новых исследователей и разработчиков, повышение квалификации управленцев в сфере науки и высшего образования — являются залогом стабильного будущего страны. Для этого в России строятся университетские кампусы и создаются научные центры.

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