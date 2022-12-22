В ЯНАО Дед Мороз-экстремал спустился с крыши пятиэтажки. Видео

В Ноябрьске Дед Мороз пытался влезть в окно на пятом этаже

23 декабря 2022 в 01:27 Размер текста - 17 +

Дед Мороз из Ноябрьска спустился на веревке с крыши ради поздравления (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Ноябрьска заметили человека в костюме Деда Мороза, пытающегося влезть в окно квартиры на пятом этаже, чтобы поздравить с наступающим новым годом. Видео необычного поздравления опубликовано в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». «Суровый дедушка Мороз из Ноябрьска», — подписала видеоролик администрация группы «Происшествия Ноябрьск». На видео видно, что человек в костюме спустился с крыши по тросу. «Правильный подход», — оценил поступок Павел Павлов. «Сколько же такой Дед Мороз стоит?» — поинтересовалась Оксана Эйзенах. «Но окно перед ним все равно закрыли», — подвел итог Андрей Бурматов. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО услуги Деда Мороза и Снегурочки обойдутся в среднем от 1 до 6 тыс. рублей. Самые популярные новогодние желания ямальцев — рост заработной платы и смена профессии.

Жители Ноябрьска заметили человека в костюме Деда Мороза, пытающегося влезть в окно квартиры на пятом этаже, чтобы поздравить с наступающим новым годом. Видео необычного поздравления опубликовано в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». «Суровый дедушка Мороз из Ноябрьска», — подписала видеоролик администрация группы «Происшествия Ноябрьск». На видео видно, что человек в костюме спустился с крыши по тросу. «Правильный подход», — оценил поступок Павел Павлов. «Сколько же такой Дед Мороз стоит?» — поинтересовалась Оксана Эйзенах. «Но окно перед ним все равно закрыли», — подвел итог Андрей Бурматов. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО услуги Деда Мороза и Снегурочки обойдутся в среднем от 1 до 6 тыс. рублей. Самые популярные новогодние желания ямальцев — рост заработной платы и смена профессии.