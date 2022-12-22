22 декабря 2022
21 декабря 2022

В ЯНАО Дед Мороз-экстремал спустился с крыши пятиэтажки. Видео

В Ноябрьске Дед Мороз пытался влезть в окно на пятом этаже
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флешмоб Дедов Морозов. Курган, дед мороз, флешмоб дедов морозов
Дед Мороз из Ноябрьска спустился на веревке с крыши ради поздравления (фото из архива) Фото:

Жители Ноябрьска заметили человека в костюме Деда Мороза, пытающегося влезть в окно квартиры на пятом этаже, чтобы поздравить с наступающим новым годом. Видео необычного поздравления опубликовано в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Суровый дедушка Мороз из Ноябрьска», — подписала видеоролик администрация группы «Происшествия Ноябрьск». На видео видно, что человек в костюме спустился с крыши по тросу.

«Правильный подход», — оценил поступок Павел Павлов. «Сколько же такой Дед Мороз стоит?» — поинтересовалась Оксана Эйзенах. «Но окно перед ним все равно закрыли», — подвел итог Андрей Бурматов.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО услуги Деда Мороза и Снегурочки обойдутся в среднем от 1 до 6 тыс. рублей. Самые популярные новогодние желания ямальцев — рост заработной платы и смена профессии.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала - читайте канал Округ белых ночей.

Жители Ноябрьска заметили человека в костюме Деда Мороза, пытающегося влезть в окно квартиры на пятом этаже, чтобы поздравить с наступающим новым годом. Видео необычного поздравления опубликовано в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». «Суровый дедушка Мороз из Ноябрьска», — подписала видеоролик администрация группы «Происшествия Ноябрьск». На видео видно, что человек в костюме спустился с крыши по тросу. «Правильный подход», — оценил поступок Павел Павлов. «Сколько же такой Дед Мороз стоит?» — поинтересовалась Оксана Эйзенах. «Но окно перед ним все равно закрыли», — подвел итог Андрей Бурматов. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО услуги Деда Мороза и Снегурочки обойдутся в среднем от 1 до 6 тыс. рублей. Самые популярные новогодние желания ямальцев — рост заработной платы и смена профессии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...