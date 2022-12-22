Жители Ноябрьска заметили человека в костюме Деда Мороза, пытающегося влезть в окно квартиры на пятом этаже, чтобы поздравить с наступающим новым годом. Видео необычного поздравления опубликовано в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Суровый дедушка Мороз из Ноябрьска», — подписала видеоролик администрация группы «Происшествия Ноябрьск». На видео видно, что человек в костюме спустился с крыши по тросу.
«Правильный подход», — оценил поступок Павел Павлов. «Сколько же такой Дед Мороз стоит?» — поинтересовалась Оксана Эйзенах. «Но окно перед ним все равно закрыли», — подвел итог Андрей Бурматов.
Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО услуги Деда Мороза и Снегурочки обойдутся в среднем от 1 до 6 тыс. рублей. Самые популярные новогодние желания ямальцев — рост заработной платы и смена профессии.
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