12 декабря 2022

В ЯНАО раскрыли, во сколько обойдутся услуги Деда Мороза. Инфографика

Услуги Деда Мороза и Снегурочки жителям ЯНАО обойдутся до 6000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XII Всероссийский съезд Дедов морозов и Снегурочек. Ханты-Мансийск, дед мороз и снегурочка
За поздравление 31 декабря после 19:00 придется доплатить отдельно Фото:

Жителям ЯНАО за услуги Деда Мороза и Снегурочки в период новогодних праздников придется заплатить от 1000 до 6000 тысяч рублей. Объявления размещены на сайте «Avito».

«В Надыме услуги поздравления от Деда Мороза и Снегурочки стоят от 1000 до 4000 рублей. В Новом Уренгое — от 1300 до 5500 рублей», — прокомментировали продавцы услуг.

В Губкинском и Салехарде за главных новогодних героев придется заплатить не менее 1500 рублей. В Ноябрьске, Лабытнанги и Муравленко более 2000 тысяч рублей. В объявлениях отмечается, что в программу длиною 10-30 минут входят: игры, конкурсы, танцы, загадки, мини-спектакль, хоровод, Дед Мороз выслушает стихи и песни от детей и вручит подарки. При этом подарки в стоимость услуги не входят.

Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость аренды посуточных квартир в ЯНАО на новогодние праздники поднялась более чем в два раза. За аренду однокомнатной квартиры в новогоднюю неделю придется заплатить до 6000 рублей в сутки.

Стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки в ЯНАО

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала - читайте канал Округ белых ночей

Жителям ЯНАО за услуги Деда Мороза и Снегурочки в период новогодних праздников придется заплатить от 1000 до 6000 тысяч рублей. Объявления размещены на сайте «Avito». «В Надыме услуги поздравления от Деда Мороза и Снегурочки стоят от 1000 до 4000 рублей. В Новом Уренгое — от 1300 до 5500 рублей», — прокомментировали продавцы услуг. В Губкинском и Салехарде за главных новогодних героев придется заплатить не менее 1500 рублей. В Ноябрьске, Лабытнанги и Муравленко более 2000 тысяч рублей. В объявлениях отмечается, что в программу длиною 10-30 минут входят: игры, конкурсы, танцы, загадки, мини-спектакль, хоровод, Дед Мороз выслушает стихи и песни от детей и вручит подарки. При этом подарки в стоимость услуги не входят. Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость аренды посуточных квартир в ЯНАО на новогодние праздники поднялась более чем в два раза. За аренду однокомнатной квартиры в новогоднюю неделю придется заплатить до 6000 рублей в сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...