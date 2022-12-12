В ЯНАО раскрыли, во сколько обойдутся услуги Деда Мороза. Инфографика

Услуги Деда Мороза и Снегурочки жителям ЯНАО обойдутся до 6000 рублей

13 декабря 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

За поздравление 31 декабря после 19:00 придется доплатить отдельно Фото: Алексей Андронов © URA.RU Жителям ЯНАО за услуги Деда Мороза и Снегурочки в период новогодних праздников придется заплатить от 1000 до 6000 тысяч рублей. Объявления размещены на сайте «Avito». «В Надыме услуги поздравления от Деда Мороза и Снегурочки стоят от 1000 до 4000 рублей. В Новом Уренгое — от 1300 до 5500 рублей», — прокомментировали продавцы услуг. В Губкинском и Салехарде за главных новогодних героев придется заплатить не менее 1500 рублей. В Ноябрьске, Лабытнанги и Муравленко более 2000 тысяч рублей. В объявлениях отмечается, что в программу длиною 10-30 минут входят: игры, конкурсы, танцы, загадки, мини-спектакль, хоровод, Дед Мороз выслушает стихи и песни от детей и вручит подарки. При этом подарки в стоимость услуги не входят. Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость аренды посуточных квартир в ЯНАО на новогодние праздники поднялась более чем в два раза. За аренду однокомнатной квартиры в новогоднюю неделю придется заплатить до 6000 рублей в сутки. Стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки в ЯНАО URA.RU

Жителям ЯНАО за услуги Деда Мороза и Снегурочки в период новогодних праздников придется заплатить от 1000 до 6000 тысяч рублей. Объявления размещены на сайте «Avito». «В Надыме услуги поздравления от Деда Мороза и Снегурочки стоят от 1000 до 4000 рублей. В Новом Уренгое — от 1300 до 5500 рублей», — прокомментировали продавцы услуг. В Губкинском и Салехарде за главных новогодних героев придется заплатить не менее 1500 рублей. В Ноябрьске, Лабытнанги и Муравленко более 2000 тысяч рублей. В объявлениях отмечается, что в программу длиною 10-30 минут входят: игры, конкурсы, танцы, загадки, мини-спектакль, хоровод, Дед Мороз выслушает стихи и песни от детей и вручит подарки. При этом подарки в стоимость услуги не входят. Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость аренды посуточных квартир в ЯНАО на новогодние праздники поднялась более чем в два раза. За аренду однокомнатной квартиры в новогоднюю неделю придется заплатить до 6000 рублей в сутки.