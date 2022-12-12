Жителям ЯНАО за услуги Деда Мороза и Снегурочки в период новогодних праздников придется заплатить от 1000 до 6000 тысяч рублей. Объявления размещены на сайте «Avito».
«В Надыме услуги поздравления от Деда Мороза и Снегурочки стоят от 1000 до 4000 рублей. В Новом Уренгое — от 1300 до 5500 рублей», — прокомментировали продавцы услуг.
В Губкинском и Салехарде за главных новогодних героев придется заплатить не менее 1500 рублей. В Ноябрьске, Лабытнанги и Муравленко более 2000 тысяч рублей. В объявлениях отмечается, что в программу длиною 10-30 минут входят: игры, конкурсы, танцы, загадки, мини-спектакль, хоровод, Дед Мороз выслушает стихи и песни от детей и вручит подарки. При этом подарки в стоимость услуги не входят.
Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость аренды посуточных квартир в ЯНАО на новогодние праздники поднялась более чем в два раза. За аренду однокомнатной квартиры в новогоднюю неделю придется заплатить до 6000 рублей в сутки.
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