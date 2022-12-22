22 декабря 2022

Губернатор Моор отчитался перед Путиным на Госсовете

Тюменский губернатор заявил о необходимости действующих социальных лифтов в молодежной политике
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-кнференция губернатора тюменской области Александра Моора. Тюмень, моор александр
Александр Моор доложил Путину о работе с молодежью Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор доложил президенту РФ Владимиру Путину о реализации молодежной политики в регионе на заседании Госсовета 22 декабря. Об этом стало известно из сообщения инфоцентра правительства. Моор отметил важность реальных примеров работы социального лифта в работе с молодежью.

«Для успешной реализации молодежной политики важно, чтобы молодые люди видели примеры реально действующих социальных лифтов. В зоне особого внимания находятся малообеспеченные и неблагополучные семьи. В регионе есть банк данных по таким семьям, за каждой из них закреплен куратор», — сообщил Моор на Госсовете.

В Тюменской области реализуются кадровые и идеологические проекты, направленные на воспитание молодых людей. Прямое участие в них принимают мэрия, правительство и губернатор региона.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор доложил президенту РФ Владимиру Путину о реализации молодежной политики в регионе на заседании Госсовета 22 декабря. Об этом стало известно из сообщения инфоцентра правительства. Моор отметил важность реальных примеров работы социального лифта в работе с молодежью. «Для успешной реализации молодежной политики важно, чтобы молодые люди видели примеры реально действующих социальных лифтов. В зоне особого внимания находятся малообеспеченные и неблагополучные семьи. В регионе есть банк данных по таким семьям, за каждой из них закреплен куратор», — сообщил Моор на Госсовете. В Тюменской области реализуются кадровые и идеологические проекты, направленные на воспитание молодых людей. Прямое участие в них принимают мэрия, правительство и губернатор региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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