Губернатор Моор отчитался перед Путиным на Госсовете

Тюменский губернатор заявил о необходимости действующих социальных лифтов в молодежной политике

Александр Моор доложил Путину о работе с молодежью Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор доложил президенту РФ Владимиру Путину о реализации молодежной политики в регионе на заседании Госсовета 22 декабря. Об этом стало известно из сообщения инфоцентра правительства. Моор отметил важность реальных примеров работы социального лифта в работе с молодежью.

«Для успешной реализации молодежной политики важно, чтобы молодые люди видели примеры реально действующих социальных лифтов. В зоне особого внимания находятся малообеспеченные и неблагополучные семьи. В регионе есть банк данных по таким семьям, за каждой из них закреплен куратор», — сообщил Моор на Госсовете.

В Тюменской области реализуются кадровые и идеологические проекты, направленные на воспитание молодых людей. Прямое участие в них принимают мэрия, правительство и губернатор региона.