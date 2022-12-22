Тюменские бюджетники отказались от фуршета за казенные деньги

Обоснованность закупки «Центра русской культуры» проверят областные власти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменский «Центр русской культуры» отменил закупку на проведение предновогоднего фуршета, за который из бюджета планировалось заплатить без малого 100 тысяч рублей. Соответствующая информация представлена на сайте госзакупок. В меню вечеринки значились блюда японской и мексиканской кухни, а обоснованность тендера вызвала вопросы в правительстве области.

«Объект закупки: оказание услуг по организации общественного питания — фуршета в рамках проведения новогодних мероприятий. Закупка отменена. Основание принятия решения: в связи с изменением потребностей заказчика», — говорится в информации о тендере на сайте госзакупок.

Заказчиком фуршета на общую сумму в 97 750 рублей выступал тюменский «Центр русской культуры». На эти деньги планировалось накормить 30 человек маринованной в водке неркой, лососем «Татаки», брускеттами с гуакамоле и другими угощениями.

Получить комментарий о причинах, которые сподвигли Центр отказаться от тендера, не удалось. В приемной учреждения корреспонденту URA.RU сообщили, что директора и его замов нет на месте, попросив перезвонить позднее.

Как ранее писало агентство, организация вышеназванного фуршета вызвала вопросы в правительстве Тюменской области. По данным источника URA.RU, власти решили проверить обоснованность закупки, этот вопрос находится на контроле департамента культуры региона.