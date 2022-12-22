Тюменские бюджетники отказались от фуршета за казенные деньги

Тюменский «Центр русской культуры» отменил закупку на проведение предновогоднего фуршета, за который из бюджета планировалось заплатить без малого 100 тысяч рублей. Соответствующая информация представлена на сайте госзакупок. В меню вечеринки значились блюда японской и мексиканской кухни, а обоснованность тендера вызвала вопросы в правительстве области.
«Объект закупки: оказание услуг по организации общественного питания — фуршета в рамках проведения новогодних мероприятий. Закупка отменена. Основание принятия решения: в связи с изменением потребностей заказчика», — говорится в информации о тендере на сайте госзакупок.
Заказчиком фуршета на общую сумму в 97 750 рублей выступал тюменский «Центр русской культуры». На эти деньги планировалось накормить 30 человек маринованной в водке неркой, лососем «Татаки», брускеттами с гуакамоле и другими угощениями.
Получить комментарий о причинах, которые сподвигли Центр отказаться от тендера, не удалось. В приемной учреждения корреспонденту URA.RU сообщили, что директора и его замов нет на месте, попросив перезвонить позднее.
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Тюменский «Центр русской культуры» отменил закупку на проведение предновогоднего фуршета, за который из бюджета планировалось заплатить без малого 100 тысяч рублей. Соответствующая информация представлена на сайте госзакупок. В меню вечеринки значились блюда японской и мексиканской кухни, а обоснованность тендера вызвала вопросы в правительстве области. «Объект закупки: оказание услуг по организации общественного питания — фуршета в рамках проведения новогодних мероприятий. Закупка отменена. Основание принятия решения: в связи с изменением потребностей заказчика», — говорится в информации о тендере на сайте госзакупок. Заказчиком фуршета на общую сумму в 97 750 рублей выступал тюменский «Центр русской культуры». На эти деньги планировалось накормить 30 человек маринованной в водке неркой, лососем «Татаки», брускеттами с гуакамоле и другими угощениями. Получить комментарий о причинах, которые сподвигли Центр отказаться от тендера, не удалось. В приемной учреждения корреспонденту URA.RU сообщили, что директора и его замов нет на месте, попросив перезвонить позднее. Как ранее писало агентство, организация вышеназванного фуршета вызвала вопросы в правительстве Тюменской области. По данным источника URA.RU, власти решили проверить обоснованность закупки, этот вопрос находится на контроле департамента культуры региона.