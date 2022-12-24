Двух курганцев осудили за жестокое убийство

25 декабря 2022 в 04:46 Размер текста - 17 +

Виновных приговорили к 21 и 19 годам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двух жителей рабочего поселка Лебяжье (Курганская область) осудили за жестокое убийство женщины. Об этом сообщается на сайте Курганского областного суда. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимые договорились убить свою знакомую. Они пришли в заброшенный агроэлеватор, где задушили женщину ремнем снятой с нее сумки, после чего сбросили труп в колодец пожарного водоема», — сообщается в документе. Суд признал мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и приговорил их к 21 и 19 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на один год. Также суд постановил взыскать с подсудимых в пользу матери погибшей компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу 8 ноября 2022 года. Ранее URA.RU писало, что двум жителям Лебяжье грозило пожизненное лишение свободы за жестокое убийство. В полицию обратилась мать потерпевшей, обеспокоенная исчезновением дочери.

Двух жителей рабочего поселка Лебяжье (Курганская область) осудили за жестокое убийство женщины. Об этом сообщается на сайте Курганского областного суда. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимые договорились убить свою знакомую. Они пришли в заброшенный агроэлеватор, где задушили женщину ремнем снятой с нее сумки, после чего сбросили труп в колодец пожарного водоема», — сообщается в документе. Суд признал мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и приговорил их к 21 и 19 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на один год. Также суд постановил взыскать с подсудимых в пользу матери погибшей компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу 8 ноября 2022 года. Ранее URA.RU писало, что двум жителям Лебяжье грозило пожизненное лишение свободы за жестокое убийство. В полицию обратилась мать потерпевшей, обеспокоенная исчезновением дочери.