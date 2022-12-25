Дочка «Газпрома» будет инвестировать в развитие города в ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и гендиректор «Севернефтегазпрома» Владимир Дмитрук подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщается на сайте окружного правительства, компания будет инвестировать в развитие территорий Нового Уренгоя.
«„Севернефтегазпром“ ведет основную деятельность в Красноселькупском районе, но соглашение затрагивает социально-экономическую поддержку и других территорий, нашей газовой столицы — Нового Уренгоя, все ключевые направления региона», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства.
Отмечается, что газодобытчики уделят внимание сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также отдельным категориям граждан Ямала. Губернатор также поблагодарил руководство нефтегазовой компании за активное участие в развитии социальных проектов.
Ранее URA.RU рассказывало, что нефтедобывающая компания в ЯНАО поможет коренным народам Севера сохранить родной язык. Для них планируется создать новые учебные пособия.
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