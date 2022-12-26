Курганские власти купили у завода «Кургандормаш», председателем совета директоров которого является Юрий Авдалов — зять сенатора Сергея Муратова, 19 коммунальных машин. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков.
«Закупили 19 новых единиц техники для работы на наших дорогах летом и зимой. Большая часть произведена в Курганской области. Техника поступает частями в течение месяца», — сообщил глава региона. На фотографиях, которые опубликованы в telegram-канале, видно, что это комбинированные дорожные машины для зимнего и летнего обслуживания дорог. Подобную технику выпускают на «Кургандормаше».
Ранее URA.RU писало, что в апреле курганское предприятие изготавливало дорожную технику для Ямало-Ненецкого автономного округа. В их числе были дорожная машина с водополивальным оборудованием, автогудронатор, снегопогрузчик и машина для нанесения дорожной разметки.
Курганские улицы от снега и пыли будут спасать местная техника
Фото: t.me/silavpravdevshumkov
Коммунальные машины производит предприятие «Кургандормаш»
Фото: t.me/silavpravdevshumkov
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Курганские власти купили у завода «Кургандормаш», председателем совета директоров которого является Юрий Авдалов — зять сенатора Сергея Муратова, 19 коммунальных машин. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков. «Закупили 19 новых единиц техники для работы на наших дорогах летом и зимой. Большая часть произведена в Курганской области. Техника поступает частями в течение месяца», — сообщил глава региона. На фотографиях, которые опубликованы в telegram-канале, видно, что это комбинированные дорожные машины для зимнего и летнего обслуживания дорог. Подобную технику выпускают на «Кургандормаше». Ранее URA.RU писало, что в апреле курганское предприятие изготавливало дорожную технику для Ямало-Ненецкого автономного округа. В их числе были дорожная машина с водополивальным оборудованием, автогудронатор, снегопогрузчик и машина для нанесения дорожной разметки.