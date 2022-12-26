В ЯНАО опубликовали вакансию в мэрии на несуществующую должность

В администрации Пуровского района заявили, что вакансий нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО открыта вакансия на должность главного начальника управления молодежной политики и туризма администрации Пуровского района. Как рассказали URA.RU в пресс-службе администрации, такой должности у них нет.

«В администрации Пуровского района одна должность начальника управления молодежной политики и туризма. Должности с формулировкой „главный начальник“ нет», — прокомментировали в пресс-службе.

Также отмечается, что должность начальника управления молодежной политики занята, вакансий нет. На портале «Работа России», где была опубликована вакансия, указано, что в должностные обязанности главного начальника входит организация работы управления, обеспечение выполнения задач и полномочий, возложенных на управление. Кандидату обещают зарплату до 165 тысяч рублей. В карточке вакансии обратный номер для связи с работодателем не указан.

Ранее URA.RU рассказывало, что в село Аксарка Приуральского района ЯНАО требуются заместитель и помощник главы администрации. Заместителю обещают зарплату до 204 тысяч рублей.