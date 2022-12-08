В ЯНАО заместителю и помощнику главы администрации готовы платить меньше, чем стоматологу

В Приуральском районе требуются заместитель и помощник главы администрации Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Приуральском районе ЯНАО в село Аксарка ищут заместителя и помощника главы администрации на зарплату меньше, чем у стоматолога. Вакансии размещены на окружном портале службы занятости.

«В администрацию МО Приуральского района, село Аксарка требуются: заместитель и помощник главы администрации. Заработная плата заместителю от 175 788 до 204 141 рублей, помощнику главы администрации от 65 264 до 77 351 рублей», — указано в объявлениях.

В требованиях к соискателю отмечается, что обязательно наличие высшего образования по ряду направлений и опыт работы на должность заместителя главы — не менее четырех лет, на должность помощника — 2 года. С перечнем обязанностей и контактами работодателя можно ознакомиться в карточке вакансии.

В администрации Приуральского района агентству рассказали, что в вакансии указана не окончательная заработная плата, она зависит от количества надбавок. «Это не окончательная зарплата, она считается в совокупности. От оклада идут надбавки: северный коэффициент, за выслугу лет и так далее. 175 тысяч у заместителя и 65 тысяч рублей у помощника главы — это минимум, который мы предлагаем», — прокомментировали в администрации.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Новом Уренгое стоматологическая клиника ищет сотрудника. Стоматологу обещают зарплату до 600 тысяч рублей.