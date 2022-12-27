Власти Кургана снизили цену на землю, которую трижды не могли продать

Мэрия снизила стоимость земли под КРТ в Заозерном на 6,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Кургана снизила стоимость земельного участка под комплексное развитие территории (КРТ) в Заозерном более чем на шесть миллионов рублей. Ранее власти города трижды не могли продать данную территорию. Информация о новом аукционе размещена на сайте торгов.

«Предмет торгов: право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории, расположенной в 13 микрорайоне Заозерного в городе Кургане. Площадь земельного участка составляет 113 тысяч квадратных метров. Начальная цена: 118 198 000 рублей», — говорится в сведениях о лоте. На предыдущих несостоявшихся торгах земля под КРТ оценивалась в 124,7 миллиона рублей.

URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана по поводу стоимости земельных участков, выставленных на торги. В пресс-службе мэрии отметили, что стоимость права на заключение договора о КРТ рассчитывается специализированными организациями в рамках муниципальных контрактов. «Срок действия оценки 6 месяцев. При переоценке стоимость может быть пересмотрена», — уточнили в горадминистрации.

Прием заявок на покупку земельного участка в 13 микрорайоне Заозерного продлится до 16 января 2023 года. Подведение итогов аукциона запланировано на 23 января. До этого торги три раза признавались несостоявшимися из-за отсутствия участников.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане затормозился проект комплексной застройки, лоббируемый местными властями. По данным источников, застройщики не спешат покупать у мэрии землю под строительство жилых домов из-за того, что считают такие вложения невыгодными для своего бизнеса. В администрации Кургана заявляли, что возможной проблемой поиска инвесторов является то, что по договорам им нужно не только построить новое жилье, но также заняться сносном аварийных домов и расселением жильцов.