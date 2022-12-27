Курганский депутат Госдумы написал заявление в полицию на хакеров

Депутат ГД Александр Ильтяков обратился в полицию после того, как его telegram-канал атаковали хакеры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков написал заявление в полицию на злоумышленников, которые взломали его telegram-канал и рассылали от его имени сообщения о финансовом сборе. Об этом политик рассказал корреспонденту URA.RU.

«Написал заявление в полицию по данному факту. Если бы я оставил это без внимания правоохранительных органов, таким образом потворствовал бы распространению мошеннических схем. Буду помогать полицейским, чтобы выявить этих негодяев и привлечь к ответственности, чтобы нашим гражданам жилось спокойней», — рассказал Ильтяков.

Депутат добавил, что сейчас полицейские разбираются в ситуации. «Сразу же проверили аккаунт. Обнаружили владельца банковской карты, указанной в сообщении, данные ребенка, на которого они якобы сбирали от моего имени. Правоохранительные органы разбираются», — подчеркнул политик. Он надеется, что этих людей найдут и пресекут подобные деяния.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области агентству подтвердили, что заявление от Ильтякова поступило. Проводится проверка.

Ранее URA.RU писало, что несколько дней назад telegram-канал депутата атаковали хакеры. Ильтяков тогда сообщил, что он вовремя увидел это сообщение и пресек мошенников. Депутат попросил своих подписчиков не поддаваться на подобные провокации, и призвал жителей области быть бдительными.