Глава Кургана Ситникова назвала свое место силы

Глава Кургана Ситникова предпочитает отдыхать на даче

03 января 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

Мэр Елена Ситникова предпочитает отдыхать с родными и близкими Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Кургана Елена Ситникова предпочитает отдыхать на даче и считает ее своим местом силы. Об этом сообщила сама Ситникова. «Когда есть время, я стараюсь отдыхать с семьей на даче. Дача — это мое место силы. Там лес вокруг. Беру собаку — и идем туда гулять. Летом я стараюсь там жить, езжу оттуда на работу. В выходные туда отправляемся», — рассказала Ситникова в интервью сайту 45.RU. Она отметила, что выходной у нее только в воскресенье, так как суббота рабочая. Во время отдыха Ситникова предпочитает быть вместе с семьей и родителями, иногда у нее получается встречаться с друзьями. Она добавила, что ее любимым занятием является просмотр советских фильмов. Последним таким фильмом стала комедия «Берегите мужчин!». Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что русские народные песни питают его дух. Также он не представляет жизни без традиционной русской культуры.

Мэр Кургана Елена Ситникова предпочитает отдыхать на даче и считает ее своим местом силы. Об этом сообщила сама Ситникова. «Когда есть время, я стараюсь отдыхать с семьей на даче. Дача — это мое место силы. Там лес вокруг. Беру собаку — и идем туда гулять. Летом я стараюсь там жить, езжу оттуда на работу. В выходные туда отправляемся», — рассказала Ситникова в интервью сайту 45.RU. Она отметила, что выходной у нее только в воскресенье, так как суббота рабочая. Во время отдыха Ситникова предпочитает быть вместе с семьей и родителями, иногда у нее получается встречаться с друзьями. Она добавила, что ее любимым занятием является просмотр советских фильмов. Последним таким фильмом стала комедия «Берегите мужчин!». Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что русские народные песни питают его дух. Также он не представляет жизни без традиционной русской культуры.