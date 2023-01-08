Тюменцы раскритиковали депутата, выгонявшего людей из автобусов

09 января 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Тюменцам не понравилось жесткое заявление депутата ишимской гордумы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Ишимского района Тюменской области раскритиковали депутата Ишимской гордумы Сергея Павлюченко, предложившего людям ходить пешком вместо того, чтобы ездить на автобусах. Конфликт разразился в комментариях под постом в сообществе в соцсети «ВКонтакте». Спор жителей и депутата возник из-за инцидента, случившегося в одном из рейсовых автобусов Ишима. Жителей возмутило поведение кондуктора, которая выгнала в мороз двух подростков из-за того, что у одного из них не проходила оплата по банковской карте. Информация о произошедшем содержится в публикации в сообществе «Ишим пере подслушано». За кондуктора в комментариях вступился народный избранник Сергей Павлюченко. «Бесплатно никто ездить на автобусах не будет! Если у вас не считывается карта либо отсутствуют наличные денежные средства, то это ваши проблемы, и тогда прямая дорога на такси или пешком», — заявил депутат. На жесткое заявление Павлюченко отреагировали местные жители. «С чего бы ради это наши проблемы? У всех карточка прочитается, а у какого-нибудь кондуктора, которая не установила соответствующее обновление на свой терминал, не подходит карточка», — ответил депутату пользователь Данил Иноземцев. «Что бы вы чувствовали, если бы вашего ребенка или внука-подростка высадили в холод? Озверел люд. Раньше в мороз машины останавливались, чтоб подвезти, а сейчас и закон побоку», — отреагировал другой пользователь соцсети на слова депутата. Ранее URA.RU сообщало о том, как тюменку с младенцем выгнали из автобуса. Конфликт произошел из-за отсутствия маски на 11-месячном ребенке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Ишимского района Тюменской области раскритиковали депутата Ишимской гордумы Сергея Павлюченко, предложившего людям ходить пешком вместо того, чтобы ездить на автобусах. Конфликт разразился в комментариях под постом в сообществе в соцсети «ВКонтакте». Спор жителей и депутата возник из-за инцидента, случившегося в одном из рейсовых автобусов Ишима. Жителей возмутило поведение кондуктора, которая выгнала в мороз двух подростков из-за того, что у одного из них не проходила оплата по банковской карте. Информация о произошедшем содержится в публикации в сообществе «Ишим пере подслушано». За кондуктора в комментариях вступился народный избранник Сергей Павлюченко. «Бесплатно никто ездить на автобусах не будет! Если у вас не считывается карта либо отсутствуют наличные денежные средства, то это ваши проблемы, и тогда прямая дорога на такси или пешком», — заявил депутат. На жесткое заявление Павлюченко отреагировали местные жители. «С чего бы ради это наши проблемы? У всех карточка прочитается, а у какого-нибудь кондуктора, которая не установила соответствующее обновление на свой терминал, не подходит карточка», — ответил депутату пользователь Данил Иноземцев. «Что бы вы чувствовали, если бы вашего ребенка или внука-подростка высадили в холод? Озверел люд. Раньше в мороз машины останавливались, чтоб подвезти, а сейчас и закон побоку», — отреагировал другой пользователь соцсети на слова депутата. Ранее URA.RU сообщало о том, как тюменку с младенцем выгнали из автобуса. Конфликт произошел из-за отсутствия маски на 11-месячном ребенке.