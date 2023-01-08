Тюменцы раскритиковали депутата, выгонявшего людей из автобусов

Жители Ишимского района Тюменской области раскритиковали депутата Ишимской гордумы Сергея Павлюченко, предложившего людям ходить пешком вместо того, чтобы ездить на автобусах. Конфликт разразился в комментариях под постом в сообществе в соцсети «ВКонтакте».
Спор жителей и депутата возник из-за инцидента, случившегося в одном из рейсовых автобусов Ишима. Жителей возмутило поведение кондуктора, которая выгнала в мороз двух подростков из-за того, что у одного из них не проходила оплата по банковской карте. Информация о произошедшем содержится в публикации в сообществе «Ишим пере подслушано». За кондуктора в комментариях вступился народный избранник Сергей Павлюченко. «Бесплатно никто ездить на автобусах не будет! Если у вас не считывается карта либо отсутствуют наличные денежные средства, то это ваши проблемы, и тогда прямая дорога на такси или пешком», — заявил депутат.
На жесткое заявление Павлюченко отреагировали местные жители. «С чего бы ради это наши проблемы? У всех карточка прочитается, а у какого-нибудь кондуктора, которая не установила соответствующее обновление на свой терминал, не подходит карточка», — ответил депутату пользователь Данил Иноземцев. «Что бы вы чувствовали, если бы вашего ребенка или внука-подростка высадили в холод? Озверел люд. Раньше в мороз машины останавливались, чтоб подвезти, а сейчас и закон побоку», — отреагировал другой пользователь соцсети на слова депутата.
Ранее URA.RU сообщало о том, как тюменку с младенцем выгнали из автобуса. Конфликт произошел из-за отсутствия маски на 11-месячном ребенке.
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Жители Ишимского района Тюменской области раскритиковали депутата Ишимской гордумы Сергея Павлюченко, предложившего людям ходить пешком вместо того, чтобы ездить на автобусах. Конфликт разразился в комментариях под постом в сообществе в соцсети «ВКонтакте». Спор жителей и депутата возник из-за инцидента, случившегося в одном из рейсовых автобусов Ишима. Жителей возмутило поведение кондуктора, которая выгнала в мороз двух подростков из-за того, что у одного из них не проходила оплата по банковской карте. Информация о произошедшем содержится в публикации в сообществе «Ишим пере подслушано». За кондуктора в комментариях вступился народный избранник Сергей Павлюченко. «Бесплатно никто ездить на автобусах не будет! Если у вас не считывается карта либо отсутствуют наличные денежные средства, то это ваши проблемы, и тогда прямая дорога на такси или пешком», — заявил депутат. На жесткое заявление Павлюченко отреагировали местные жители. «С чего бы ради это наши проблемы? У всех карточка прочитается, а у какого-нибудь кондуктора, которая не установила соответствующее обновление на свой терминал, не подходит карточка», — ответил депутату пользователь Данил Иноземцев. «Что бы вы чувствовали, если бы вашего ребенка или внука-подростка высадили в холод? Озверел люд. Раньше в мороз машины останавливались, чтоб подвезти, а сейчас и закон побоку», — отреагировал другой пользователь соцсети на слова депутата. Ранее URA.RU сообщало о том, как тюменку с младенцем выгнали из автобуса. Конфликт произошел из-за отсутствия маски на 11-месячном ребенке.