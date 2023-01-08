08 января 2023
07 января 2023

В ЯНАО из-за аномальных морозов закрывают зимник

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, иней на деревьях, мороз, снежинки, зима в городе
Дорогу закроют из-за аномальных морозов Фото:

Из-за сильного мороза в ЯНАО закрывают зимнюю трассу Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Как сообщили в пресс-службе окружного департамента и дорожного хозяйства, зимник прекратит работу в 20:00.

«Внимание! В связи с понижением температуры окружающего воздуха ниже 40 градусов сегодня с 20:00 закрывается движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО температура воздуха опустится до -49 градусов. Также ямальцев предупредили о морозном тумане и измороси.

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Из-за сильного мороза в ЯНАО закрывают зимнюю трассу Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Как сообщили в пресс-службе окружного департамента и дорожного хозяйства, зимник прекратит работу в 20:00. «Внимание! В связи с понижением температуры окружающего воздуха ниже 40 градусов сегодня с 20:00 закрывается движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в ЯНАО температура воздуха опустится до -49 градусов. Также ямальцев предупредили о морозном тумане и измороси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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