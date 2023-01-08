В ЯНАО из-за аномальных морозов закрывают зимник

Дорогу закроют из-за аномальных морозов
Из-за сильного мороза в ЯНАО закрывают зимнюю трассу Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. Как сообщили в пресс-службе окружного департамента и дорожного хозяйства, зимник прекратит работу в 20:00.
«Внимание! В связи с понижением температуры окружающего воздуха ниже 40 градусов сегодня с 20:00 закрывается движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО температура воздуха опустится до -49 градусов. Также ямальцев предупредили о морозном тумане и измороси.
Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».