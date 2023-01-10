Жители города в ЯНАО перестали покупать продукты из-за морозов

В ЯНАО из-за сильных морозов жители перестали покупать продукты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за сильных морозов резко сократился покупательский спрос на готовую продукцию гипермаркета «Магнит». Как рассказал URA.RU собеседник агентства на условиях анонимности, магазин может понести убытки.

«В последнюю неделю из-за сильных морозов покупателей в „Магните“ практически нет. Продукция, которую изготавливает магазин, просто списывается, из-за этого магазин может понести убытки», — рассказал собеседник.

Уточняется, что перед новогодними праздниками там был ажиотаж, персонал еле справлялся с потоком покупателей. Сейчас же продавцы вынуждены чаще брать выходные.

Агентство обратилось в пресс-службу торговой сети «Магнит» с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее сообщалось, что в сети магазинов «Магнит» в ЯНАО резко сократились поставки мяса птицы. Предположительно, это было связано с перезаключением договоров.