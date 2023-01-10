10 января 2023

Жители города в ЯНАО перестали покупать продукты из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозный день. Челябинск, пенсионер, холод, зима, погода, прохожий, климат, мороз
В ЯНАО из-за сильных морозов жители перестали покупать продукты Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за сильных морозов резко сократился покупательский спрос на готовую продукцию гипермаркета «Магнит». Как рассказал URA.RU собеседник агентства на условиях анонимности, магазин может понести убытки.

«В последнюю неделю из-за сильных морозов покупателей в „Магните“ практически нет. Продукция, которую изготавливает магазин, просто списывается, из-за этого магазин может понести убытки», — рассказал собеседник.

Уточняется, что перед новогодними праздниками там был ажиотаж, персонал еле справлялся с потоком покупателей. Сейчас же продавцы вынуждены чаще брать выходные.

Агентство обратилось в пресс-службу торговой сети «Магнит» с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее сообщалось, что в сети магазинов «Магнит» в ЯНАО резко сократились поставки мяса птицы. Предположительно, это было связано с перезаключением договоров.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) из-за сильных морозов резко сократился покупательский спрос на готовую продукцию гипермаркета «Магнит». Как рассказал URA.RU собеседник агентства на условиях анонимности, магазин может понести убытки. «В последнюю неделю из-за сильных морозов покупателей в „Магните“ практически нет. Продукция, которую изготавливает магазин, просто списывается, из-за этого магазин может понести убытки», — рассказал собеседник. Уточняется, что перед новогодними праздниками там был ажиотаж, персонал еле справлялся с потоком покупателей. Сейчас же продавцы вынуждены чаще брать выходные. Агентство обратилось в пресс-службу торговой сети «Магнит» с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ получен не был. Ранее сообщалось, что в сети магазинов «Магнит» в ЯНАО резко сократились поставки мяса птицы. Предположительно, это было связано с перезаключением договоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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