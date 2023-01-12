12 января 2023
11 января 2023

В ЯНАО аннулировали фиктивный брак мигранта из Азербайджана

© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое аннулировали запись о браке между мигрантом и гражданкой России Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) аннулировали запись о браке между мигрантом и гражданкой России. Об этом сообщается в пресс-службе регионального управления СКР на официальном сайте.

«Установлено, что гражданин Республики Азербайджан в целях получения разрешительных документов, предоставляющих право законно проживать на территории России, заключил фиктивный брак с гражданкой Российской Федерации. При этом на территории Республики Азербайджан у иностранного гражданина имелся не расторгнутый брак, что препятствовало заключению брака в России согласно действующему законодательству», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что житель села Аксарка незаконно прописал мигрантов. За это он выплатит штраф 30 тысяч рублей.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) аннулировали запись о браке между мигрантом и гражданкой России. Об этом сообщается в пресс-службе регионального управления СКР на официальном сайте. «Установлено, что гражданин Республики Азербайджан в целях получения разрешительных документов, предоставляющих право законно проживать на территории России, заключил фиктивный брак с гражданкой Российской Федерации. При этом на территории Республики Азербайджан у иностранного гражданина имелся не расторгнутый брак, что препятствовало заключению брака в России согласно действующему законодательству», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что житель села Аксарка незаконно прописал мигрантов. За это он выплатит штраф 30 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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