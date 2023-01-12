В ЯНАО аннулировали фиктивный брак мигранта из Азербайджана

В Новом Уренгое аннулировали запись о браке между мигрантом и гражданкой России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) аннулировали запись о браке между мигрантом и гражданкой России. Об этом сообщается в пресс-службе регионального управления СКР на официальном сайте.

«Установлено, что гражданин Республики Азербайджан в целях получения разрешительных документов, предоставляющих право законно проживать на территории России, заключил фиктивный брак с гражданкой Российской Федерации. При этом на территории Республики Азербайджан у иностранного гражданина имелся не расторгнутый брак, что препятствовало заключению брака в России согласно действующему законодательству», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что житель села Аксарка незаконно прописал мигрантов. За это он выплатит штраф 30 тысяч рублей.