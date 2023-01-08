Жителя ЯНАО накажут за фиктивную прописку мигрантов

09 января 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

Житель ЯНАО обманул двух граждан Кыргызстана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя села Аксарка (ЯНАО) накажут за фиктивную прописку двух граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Установлено, что мужчина в течение 2020 и 2021 годов поставил на учет по месту пребывания двух граждан Кыргызстана. При этом намерений фактически предоставить им жилое помещение для проживания не имелось», — говорится в сообщении. Мужчину признали виновным по статье 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России. Его обязали выплатить штраф 30 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что пенсионерка из Лабытнанги зарабатывала на мигрантах. Женщина прописывала в своей квартире граждан из Армении и Таджикистана.

Жителя села Аксарка (ЯНАО) накажут за фиктивную прописку двух граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Установлено, что мужчина в течение 2020 и 2021 годов поставил на учет по месту пребывания двух граждан Кыргызстана. При этом намерений фактически предоставить им жилое помещение для проживания не имелось», — говорится в сообщении. Мужчину признали виновным по статье 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России. Его обязали выплатить штраф 30 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что пенсионерка из Лабытнанги зарабатывала на мигрантах. Женщина прописывала в своей квартире граждан из Армении и Таджикистана.