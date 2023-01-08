08 января 2023
07 января 2023
06 января 2023

Жителя ЯНАО накажут за фиктивную прописку мигрантов

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Гастарбайтеры. УФМС. Мигранты. Челябинск., мигранты, уфмс, гастарбайтеры
Житель ЯНАО обманул двух граждан Кыргызстана Фото:

Жителя села Аксарка (ЯНАО) накажут за фиктивную прописку двух граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Установлено, что мужчина в течение 2020 и 2021 годов поставил на учет по месту пребывания двух граждан Кыргызстана. При этом намерений фактически предоставить им жилое помещение для проживания не имелось», — говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным по статье 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России. Его обязали выплатить штраф 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Лабытнанги зарабатывала на мигрантах. Женщина прописывала в своей квартире граждан из Армении и Таджикистана.

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Жителя села Аксарка (ЯНАО) накажут за фиктивную прописку двух граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Установлено, что мужчина в течение 2020 и 2021 годов поставил на учет по месту пребывания двух граждан Кыргызстана. При этом намерений фактически предоставить им жилое помещение для проживания не имелось», — говорится в сообщении. Мужчину признали виновным по статье 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России. Его обязали выплатить штраф 30 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что пенсионерка из Лабытнанги зарабатывала на мигрантах. Женщина прописывала в своей квартире граждан из Армении и Таджикистана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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