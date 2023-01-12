Курганский депутат ГД построил купель накануне Крещения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков при подготовке купели на озере Мартыново нашел карася, который тут же был назван «священным». Видео с находкой депутат поместил в своем telegram-канале.

«При изготовлении ледяных блоков для купели брали озерную воду, и попало несколько местных рыбех. 18 января в Крещенской купели вы сможете увидеть „священного“ карасика из озера Мартыново», — сообщил Ильтяков. Курганский депутат лично принимал участие в благоустройстве ледяных стен купели.

На месте, где состоится православный обряд, Ильтяков с местными жителями поставили ледяной купол. Во время обработки ледяных блоков, депутат заметил замороженную рыбу из местного озера и посчитал это интересным дополнением к построенной купели.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат ГД Ильтяков опубликовал в личных соцсетях свое фото после пробежки. Бегом он занимался в морозную погоду, когда температура достигала — 27°С.