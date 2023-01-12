12 января 2023

Курганский депутат Госдумы нашел «священного» карася в местном озере. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Выборы мэра. Курган, ильтяков александр
Курганский депутат ГД построил купель накануне Крещения Фото:

Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков при подготовке купели на озере Мартыново нашел карася, который тут же был назван «священным». Видео с находкой депутат поместил в своем telegram-канале.

«При изготовлении ледяных блоков для купели брали озерную воду, и попало несколько местных рыбех. 18 января в Крещенской купели вы сможете увидеть „священного“ карасика из озера Мартыново», — сообщил Ильтяков. Курганский депутат лично принимал участие в благоустройстве ледяных стен купели.

На месте, где состоится православный обряд, Ильтяков с местными жителями поставили ледяной купол. Во время обработки ледяных блоков, депутат заметил замороженную рыбу из местного озера и посчитал это интересным дополнением к построенной купели.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат ГД Ильтяков опубликовал в личных соцсетях свое фото после пробежки. Бегом он занимался в морозную погоду, когда температура достигала — 27°С.

Депутат ГД Александр Ильтяков опубликовал фото карася, найденного при строительстве купели для Крещения

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Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков при подготовке купели на озере Мартыново нашел карася, который тут же был назван «священным». Видео с находкой депутат поместил в своем telegram-канале. «При изготовлении ледяных блоков для купели брали озерную воду, и попало несколько местных рыбех. 18 января в Крещенской купели вы сможете увидеть „священного“ карасика из озера Мартыново», — сообщил Ильтяков. Курганский депутат лично принимал участие в благоустройстве ледяных стен купели. На месте, где состоится православный обряд, Ильтяков с местными жителями поставили ледяной купол. Во время обработки ледяных блоков, депутат заметил замороженную рыбу из местного озера и посчитал это интересным дополнением к построенной купели. Ранее URA.RU сообщало, что депутат ГД Ильтяков опубликовал в личных соцсетях свое фото после пробежки. Бегом он занимался в морозную погоду, когда температура достигала — 27°С.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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