Пассажиру поезда, раненному на вокзале в ЯНАО, оплатили лечение

Пассажиру поезда, который был ранен на вокзале в Коротчаево заплатили за медицинское лечение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пассажиру поезда, который был ранен на вокзале в Коротчаево (ЯНАО), заплатили за лечение. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Стоимость медицинской помощи пострадавшему составила более 190 тысяч рублей. Транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденного указанной суммы в доход территориального фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области вышеуказанных. Суд требования прокурора удовлетворил», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел во время стоянки пассажирского поезда № 109 сообщением Новый Уренгой — Москва на железнодорожной станции Коротчаево. Пьяный пассажир ударил ножом в грудь попутчика, потерпевший был доставлен в больницу.

Ранее URA.RU сообщало, что вокзал в Коротчаево не могут открыть более трех лет. Жалобы об этом местные жители опубликовали в местных соцсетях.