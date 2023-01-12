12 января 2023
11 января 2023

Пассажиру поезда, раненному на вокзале в ЯНАО, оплатили лечение

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиру поезда, который был ранен на вокзале в Коротчаево заплатили за медицинское лечение Фото:

Пассажиру поезда, который был ранен на вокзале в Коротчаево (ЯНАО), заплатили за лечение. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Стоимость медицинской помощи пострадавшему составила более 190 тысяч рублей. Транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденного указанной суммы в доход территориального фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области вышеуказанных. Суд требования прокурора удовлетворил», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел во время стоянки пассажирского поезда № 109 сообщением Новый Уренгой — Москва на железнодорожной станции Коротчаево. Пьяный пассажир ударил ножом в грудь попутчика, потерпевший был доставлен в больницу.

Ранее URA.RU сообщало, что вокзал в Коротчаево не могут открыть более трех лет. Жалобы об этом местные жители опубликовали в местных соцсетях.

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Пассажиру поезда, который был ранен на вокзале в Коротчаево (ЯНАО), заплатили за лечение. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. «Стоимость медицинской помощи пострадавшему составила более 190 тысяч рублей. Транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с осужденного указанной суммы в доход территориального фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области вышеуказанных. Суд требования прокурора удовлетворил», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале ведомства. Инцидент произошел во время стоянки пассажирского поезда № 109 сообщением Новый Уренгой — Москва на железнодорожной станции Коротчаево. Пьяный пассажир ударил ножом в грудь попутчика, потерпевший был доставлен в больницу. Ранее URA.RU сообщало, что вокзал в Коротчаево не могут открыть более трех лет. Жалобы об этом местные жители опубликовали в местных соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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