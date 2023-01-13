13 января 2023
12 января 2023

Мэрия в городе ЯНАО просит жителей жаловаться на воду с запахом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения воды. Курган, вода, нет воды, отключение воды, кран с водой, водоснабжение, холодная вода, хвс, вода в банке
Жителей Лабытнанги просят сообщать о воде с запахом Фото:

Жителей микрорайона Обский в Лабытнанги (ЯНАО) просят обращаться в обслуживающую организацию при появлении постороннего запаха у водопроводной воды. Информация опубликована на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Горожан обеспечивают привозной водой из-за запаха краски в резервуаре.

«МПП ЖКХ „Ямал“ просит жителей при выявлении воды с запахом сообщить диспетчеру свой адрес для проведения дополнительных работ по промывке трубопроводов», — уточнили в мэрии. Горожан также просят при необходимости запастись водой.

В сообщении также отмечается, что показатели проб воды близки к норме. Работы по промывке труб планируется завершить в субботу утром. «Завтра жизнь микрорайона должна войти в привычное русло. Тем не менее 14 января будет организован еще один подвоз воды, автоцистерны выедут по маршрутам в 9:00», — добавили в администрации.

Ранее URA.RU писало, что жителей микрорайона перевели на привозную воду. Причина — запах краски, который появился в связи с капитальным ремонтом резервуара.

Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

Жителей микрорайона Обский в Лабытнанги (ЯНАО) просят обращаться в обслуживающую организацию при появлении постороннего запаха у водопроводной воды. Информация опубликована на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Горожан обеспечивают привозной водой из-за запаха краски в резервуаре. «МПП ЖКХ „Ямал“ просит жителей при выявлении воды с запахом сообщить диспетчеру свой адрес для проведения дополнительных работ по промывке трубопроводов», — уточнили в мэрии. Горожан также просят при необходимости запастись водой. В сообщении также отмечается, что показатели проб воды близки к норме. Работы по промывке труб планируется завершить в субботу утром. «Завтра жизнь микрорайона должна войти в привычное русло. Тем не менее 14 января будет организован еще один подвоз воды, автоцистерны выедут по маршрутам в 9:00», — добавили в администрации. Ранее URA.RU писало, что жителей микрорайона перевели на привозную воду. Причина — запах краски, который появился в связи с капитальным ремонтом резервуара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...