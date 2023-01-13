Жители Кургана замерзают в своих квартирах

Курганцы пожаловались на холодные батареи зимой

Курганцы пожаловались, что батареи в их квартирах «едва теплые» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана сообщают, что замерзают в своих квартирах. Информацией о том, что в домах едва теплые батареи, пользователи соцсети «ВКонтакте» поделились в паблике «Инцидент Курган».

«После новогодних праздников и двухдневного мороза батареи в квартире стали еле-еле теплыми! Женщина из соседней квартиры ходит дома в валенках! Холодный пол, холодные стены, согреться можно только с обогревателем. Управляющая компания ссылается на ТЭЦ — это они создали в наших квартирах такую „теплую обстановку“, и сегодня весь город звонит и жалуется на холод в квартирах. Наш дом в районе центрального рынка», — написала Наталья Серебрякова в паблике. «Шумиха, тоже также, мерзнем. Батареи еле теплые», — сообщила Светлана Николаева. «Солнечный бульвар, полы ледяные, стены холодные», — пожаловалась Екатерина Голикова.

Пользователь соцсети Юлия Храмцова рассказала, что в нескольких домах по улице Куйбышева батареи едва теплые, а в квартирах «холоднее, чем в переходный период в октябре». Игорь Москвин пожаловался, что по ул. Горького в районе налоговой резко «упала температура в батареях и горячая вода уже не та».

URA.RU направило запрос в администрацию Кургана с просьбой прокомментировать ситуацию с отоплением в разных районах города. Ответ на момент публикации не поступил.