В мэрии Кургана напомнили, что нельзя проносить на мероприятия в День Победы

В Кургане 9 мая нельзя проносить с собой на мероприятия оружие, банки и бутылки, пиротехнику, а также баннеры не имеющие отношения к празднику. Об этом сообщили в администрации города.
«В зону безопасности нельзя проносить: любые колюще-режущие предметы, оружие, стеклянную тару, в том числе банки, бутылки с напитками. Также запрещено брать с собой любые технические жидкости, растворы, легковоспламеняющие жидкости, пиротехнические изделия, плакаты, баннеры, не относящиеся к празднику. Все вышеперечисленные предметы будут изыматься в ходе досмотра», — сообщается в telegram-канале «Город Курган».
Ранее особый режим пропуска на мероприятия в Кургане был введен на центральную площадь, в ЦПКиО и в Горсад. Каждый КПП оборудован арочными металлодетекторами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».