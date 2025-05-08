08 мая 2025

В мэрии Кургана напомнили, что нельзя проносить на мероприятия в День Победы

В Кургане запретили проносить на мероприятия 9 мая оружие, банки и пиротехнику
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция обеспечивает порядок на мероприятиях
Полиция обеспечивает порядок на мероприятиях Фото:

В Кургане 9 мая нельзя проносить с собой на мероприятия оружие, банки и бутылки, пиротехнику, а также баннеры не имеющие отношения к празднику. Об этом сообщили в администрации города.

«В зону безопасности нельзя проносить: любые колюще-режущие предметы, оружие, стеклянную тару, в том числе банки, бутылки с напитками. Также запрещено брать с собой любые технические жидкости, растворы, легковоспламеняющие жидкости, пиротехнические изделия, плакаты, баннеры, не относящиеся к празднику. Все вышеперечисленные предметы будут изыматься в ходе досмотра», — сообщается в telegram-канале «Город Курган».

Ранее особый режим пропуска на мероприятия в Кургане был введен на центральную площадь, в ЦПКиО и в Горсад. Каждый КПП оборудован арочными металлодетекторами.

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В Кургане 9 мая нельзя проносить с собой на мероприятия оружие, банки и бутылки, пиротехнику, а также баннеры не имеющие отношения к празднику. Об этом сообщили в администрации города. «В зону безопасности нельзя проносить: любые колюще-режущие предметы, оружие, стеклянную тару, в том числе банки, бутылки с напитками. Также запрещено брать с собой любые технические жидкости, растворы, легковоспламеняющие жидкости, пиротехнические изделия, плакаты, баннеры, не относящиеся к празднику. Все вышеперечисленные предметы будут изыматься в ходе досмотра», — сообщается в telegram-канале «Город Курган». Ранее особый режим пропуска на мероприятия в Кургане был введен на центральную площадь, в ЦПКиО и в Горсад. Каждый КПП оборудован арочными металлодетекторами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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