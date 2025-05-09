Стало известно, в каких городах пройдут салюты в честь Дня Победы

Минобороны устроит праздничные салюты 9 мая 2025 года
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По всей России запустят праздничные салюты в честь Дня Победы
По всей России запустят праздничные салюты в честь Дня Победы Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов подписал приказ, посвященный празднованию 80-летия Победы советского народа над нацистской Германией. В рамках приказа Андрей Белоусов поручил провести 9 мая 2025 года в 22:00 по местному времени праздничные салюты в регионах РФ.

«В ознаменование 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ПРИКАЗЫВАЮ: 9 мая 2025 г. в 22.00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле», — сказано в приказе министра обороны. Информация опубликована в telegram-канале ведомства.

Также салюты состоятся в городах, где располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Согласно приказу, праздничные салюты будут включать тридцать залпов холостых выстрелов из артиллерийских орудий и пуски фейерверочных изделий салютных установок. Это будет выполнено в соответствии с нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий.

URA.RU освещает Парад Победы в режиме онлайн. Главное мероприятие по случаю 80-летия Победы над Германией проходит на Красной площади. Все подробности — в материале.

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Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов подписал приказ, посвященный празднованию 80-летия Победы советского народа над нацистской Германией. В рамках приказа Андрей Белоусов поручил провести 9 мая 2025 года в 22:00 по местному времени праздничные салюты в регионах РФ. «В ознаменование 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ПРИКАЗЫВАЮ: 9 мая 2025 г. в 22.00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле», — сказано в приказе министра обороны. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. Также салюты состоятся в городах, где располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Согласно приказу, праздничные салюты будут включать тридцать залпов холостых выстрелов из артиллерийских орудий и пуски фейерверочных изделий салютных установок. Это будет выполнено в соответствии с нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий. URA.RU освещает Парад Победы в режиме онлайн. Главное мероприятие по случаю 80-летия Победы над Германией проходит на Красной площади. Все подробности — в материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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