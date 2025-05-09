В России началось онлайн-шествие «Бессмертного полка»

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В РФ началось онлайн-шествие «Бессмертного полка»
В РФ началось онлайн-шествие «Бессмертного полка» Фото:
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Акция «Бессмертный полк» стартовала в онлайн-формате во всех регионах России 9 мая, сообщили в пресс-службе общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России». Трансляция шествия началась ровно в 12:00 по местному времени на сайте движения.

Просмотр онлайн-мероприятий будет доступен и позднее для всех желающих. Организаторы отметили, что каждый желающий может принять участие в акции, разместив портрет своего героя в социальных сетях с соответствующими хештегами или выбрав другие удобные способы присоединиться к памятному мероприятию.

Кроме того, портреты героев Великой Отечественной войны появятся не только в интернете, но и на одежде, личном транспорте граждан, специальной технике, автопарке силовых ведомств, а также на фюзеляжах самолетов и бортах речных судов. Акция также проходит в образовательных учреждениях — школах и детских садах, а на передовой портреты героев размещают военнослужащие.

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Акция «Бессмертный полк» стартовала в онлайн-формате во всех регионах России 9 мая, сообщили в пресс-службе общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России». Трансляция шествия началась ровно в 12:00 по местному времени на сайте движения. Просмотр онлайн-мероприятий будет доступен и позднее для всех желающих. Организаторы отметили, что каждый желающий может принять участие в акции, разместив портрет своего героя в социальных сетях с соответствующими хештегами или выбрав другие удобные способы присоединиться к памятному мероприятию. Кроме того, портреты героев Великой Отечественной войны появятся не только в интернете, но и на одежде, личном транспорте граждан, специальной технике, автопарке силовых ведомств, а также на фюзеляжах самолетов и бортах речных судов. Акция также проходит в образовательных учреждениях — школах и детских садах, а на передовой портреты героев размещают военнослужащие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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