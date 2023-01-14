Комбат Ходаковский предложил создать в зоне СВО дисбаты для нарушителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, автомат калашникова, военные, ополченцы, днр, лнр, народная милиция, бугас, мобилизованные
Александр Ходаковский предложил поддерживать дисциплину в зоне СВО с помощью дисбатов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения специальной военной операции необходимо создавать дисциплинарные батальоны для достижения порядка в армии. Такое заявление сделал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«Для наведения порядка в российской армии необходимы дисциплинарные батальоны. Воздействовать на нарушителей должны специально обученные люди, пока командиры будут думать над тактикой и не тратить время на то, чтобы нянчиться с непослушными подопечными», — заявил Александр Ходаковский в интервью YouTube-каналу Fighterbomber. Он также сообщил о возможности внесения изменений в законодательство, которое бы позволило принудительно оправлять мужчин на фронт.

Ранее Ходаковский рассказывал, что статус военных, защищавших ЛНР и ДНР с 2014 года должен быть урегулирован на законодательном уровне, сообщает Nation News. Он также сообщил, что в этом процессе есть ряд сложностей, решение которых сейчас обсуждается.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне проведения специальной военной операции необходимо создавать дисциплинарные батальоны для достижения порядка в армии. Такое заявление сделал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. «Для наведения порядка в российской армии необходимы дисциплинарные батальоны. Воздействовать на нарушителей должны специально обученные люди, пока командиры будут думать над тактикой и не тратить время на то, чтобы нянчиться с непослушными подопечными», — заявил Александр Ходаковский в интервью YouTube-каналу Fighterbomber. Он также сообщил о возможности внесения изменений в законодательство, которое бы позволило принудительно оправлять мужчин на фронт. Ранее Ходаковский рассказывал, что статус военных, защищавших ЛНР и ДНР с 2014 года должен быть урегулирован на законодательном уровне, сообщает Nation News. Он также сообщил, что в этом процессе есть ряд сложностей, решение которых сейчас обсуждается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...