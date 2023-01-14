Комбат Ходаковский предложил создать в зоне СВО дисбаты для нарушителей

В зоне проведения специальной военной операции необходимо создавать дисциплинарные батальоны для достижения порядка в армии. Такое заявление сделал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
«Для наведения порядка в российской армии необходимы дисциплинарные батальоны. Воздействовать на нарушителей должны специально обученные люди, пока командиры будут думать над тактикой и не тратить время на то, чтобы нянчиться с непослушными подопечными», — заявил Александр Ходаковский в интервью YouTube-каналу Fighterbomber. Он также сообщил о возможности внесения изменений в законодательство, которое бы позволило принудительно оправлять мужчин на фронт.
Ранее Ходаковский рассказывал, что статус военных, защищавших ЛНР и ДНР с 2014 года должен быть урегулирован на законодательном уровне, сообщает Nation News. Он также сообщил, что в этом процессе есть ряд сложностей, решение которых сейчас обсуждается.
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В зоне проведения специальной военной операции необходимо создавать дисциплинарные батальоны для достижения порядка в армии. Такое заявление сделал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. «Для наведения порядка в российской армии необходимы дисциплинарные батальоны. Воздействовать на нарушителей должны специально обученные люди, пока командиры будут думать над тактикой и не тратить время на то, чтобы нянчиться с непослушными подопечными», — заявил Александр Ходаковский в интервью YouTube-каналу Fighterbomber. Он также сообщил о возможности внесения изменений в законодательство, которое бы позволило принудительно оправлять мужчин на фронт. Ранее Ходаковский рассказывал, что статус военных, защищавших ЛНР и ДНР с 2014 года должен быть урегулирован на законодательном уровне, сообщает Nation News. Он также сообщил, что в этом процессе есть ряд сложностей, решение которых сейчас обсуждается.